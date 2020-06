Nach Massen-Infektion in NRW: Erster Corona-Fall auch bei Tönnies in Weißenfels

Nach dem großen Corona-Ausbruch beim Fleischfabrikanten Tönnies in Gütersloh rückt nun auch die Fleischfabrik in Weißenfels in den Mittelpunkt des Interesses. Auch dort wurde ein Mitarbeiter positiv getestet.