Zu DDR-Zeiten waren die LPG wichtiges Rückgrat des dörflichen Lebens. Sie boten nicht nur Arbeit, sondern bauten auch Kulturhäuser, Wohnungen und Straßen. Ihre Umwandlung nach der Wende war allerdings immer fehlerhaft. Das Foto zeigt Kromsdorf bei Weimar ein Jahr vor der Wende. Die Geschäfte der LPG des Ortes mit Gemüse und Obst liefen so gut, dass man sich ein eigenes Kulturhaus, mehrere Verkaufsstellen und Eigenheime (Foto) für die Genossenschaftsmitglieder leisten konnte. Foto:

Erfurt. In vielen Dörfern tobte nach 1945 ein Bauernkrieg. Wendegewinnler versuchten, Bauern um ihr Land zu betrügen – oft mit Erfolg. Die Politik schaut noch immer weg.

Niemand interessierte sich für die Vorgänge bei der LPG auf dem Land

Die Stimmung in der Gedenkstätte Andreasstraße ist hochemotional. Es wird laut und aggressiv. Es geht um die Umwandlungen der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, kurz LPG, nach der Wende und damit um die Vermögensauseinandersetzung zwischen LPG-Angehörigen und Agrarbetrieben. Was per Volkskammer-Gesetz geregelt sein sollte, lief damals völlig aus dem Ruder. Tausende Bauern fühlen sich zu recht um Grund und Boden geprellt.

„Alle LPG-Umwandlungen waren fehlerhaft“, sagt der Jenaer Rechtswissenschaftler Walter Beyer. Viele Bauern, die sich LPG-Anteile auszahlen lassen wollten, seien zu niedrig abgespeist worden. Neu ist das nicht. Zwischen 1998 und 2003 hat Bayer alle knapp 600 LPG-Umwandlungen für eine 1000-seitige Studie untersucht. Schon damals war alles verjährt. „Juristisch ist nichts mehr zu machen“, sagt er. Den Betroffenen im Publikum reicht das nicht. Sie wollen wissen, wohin sie sich wenden können. Ein berechtigtes, aber schwieriges Unterfangen, findet Jens Schöne, Historiker und Autor über das Landleben in DDR. Die Politik habe sich für das, was in den Dörfern passierte, nicht interessiert – und tue es bis heute nicht. „Die LPG waren das Rückgrat vieler Dörfer, die Lobby für den Erhalt stärker als die der Landeigentümer. Dank hoher Bodenpreise können die Gewinner heute Kasse machen“, sagt Schöne Immerhin bietet das Forum die Möglichkeit, gehört zu werden, zu streiten. Auch ein Ex-LPG-Chef kommt zu Wort. Ohne die Nachfolgebetriebe wäre auf dem Land das Licht ausgegangen, wendet er ein. Im Spannungsfeld zwischen Wenn und Aber sieht auch Peter Wurschi, Landesbeauftragter für die SED-Aufarbeitung, die Herausforderung. „Leben und Transformation auf dem Land sind weiße Flecken. Politik, Wissenschaft und Geldgeber sind in der Pflicht, genaueres Hinsehen und Zuhören zu ermöglichen und die Anliegen der ländlichen Mehrheit nicht abzutun. Mehr zu diesem Thema Die vergessenen Bauern

