Nordhäuser Hochschule startet pünktlich Online-Semester

Die Hochschule hält trotz der Verschiebung der Präsenzzeiten auf den 4. Mai an der ursprünglichen Semesterplanung fest. Pünktlich am 6. April sollen die Online-Vorlesungen in allen Studiengängen starten. Damit sei – nach eigenen Angaben – die Nordhäuser die einzige Hochschule Thüringens, die ihren kompletten Lehrbetrieb von Präsenz auf Online umgestellt hat. Ausgenommen hiervon seien lediglich die Laborpraktika und Veranstaltungen mit besonders intensiver Interaktion.„Wir haben uns frühzeitig auf die Auswirkungen der SARS-CoV2-Präventionsmaßnahmen vorbereitet und eigene Server für die umfangreiche Nutzung von Videokonferenzen eingerichtet“, erklärt Hochschulpräsident Jörg Wagner. Die Software funktioniere. Alle Lehrer seien über den Start informiert. Sie bereiten sich aktiv und motiviert auf die Veranstaltungen vor. Dabei können die Professoren und Lehrkräfte sowohl Vorlesungen im Online-Streaming als auch E-Learning-Komponenten oder aufgezeichnete Vorlesungen anbieten. Die Hochschule betritt dabei Neuland. Binnen weniger Tage wurde eine Präsenzhochschule in eine Online-Hochschule verwandelt. „Dies geht nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Und ich möchte mich ausdrücklich bei allen Beschäftigten für ihr außerordentliches Engagement bedanken. Sie alle haben Großes geleistet“, betont Professor Wagner. „Wir lassen unsere Studierenden nicht alleine, sondern geben ihnen Ziele, Kompetenz und die Motivation, auch in schwierigen Zeiten die Selbstorganisation aufrechtzuerhalten“, so der Präsident.