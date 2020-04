Nordhäuser Tafel erhält 200 handgenähte Masken vom Theater

Theaterintendant Daniel Klajner hat am Donnerstag 200 von den Schneiderinnen des Hauses angefertigte Masken an die Nordhäuser Tafel übergeben. Die Mitarbeiterinnen Angela Bachmann (links) und Daniela Heinemann probierten diese gleich in der Lebensmittelausgabe aus. Weitere 100 Stück übergab der Intendant an Landrat Matthias Jendricke (SPD). „Die werden wir für den Katastrophenschutz einsetzen“, meinte er. Auch der Landkreis bedachte die Nordhäuser Tafel noch vor Ostern mit 1000 Einwegmasken, die vor allem an die Bedürftigen verteilt werden sollen. Während die Suppenküche der Einrichtung aufgrund der Corona-Krise weiterhin geschlossen bleibt, ist die Lebensmittelausgabe ab dem 14. April wieder wie gewohnt jeweils dienstags und donnerstags geöffnet.