Nordhausen. Mängel in Nordhausen. Aber ein Positivbeispiel sieht der ADFC in Niedersachswerfen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhausen: Kritik an fehlenden und schlechten Fahrradständern

An unzureichenden Fahrrad-Abstellmöglichkeiten hat jetzt der Nordhäuser Kreisverband des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) Kritik geübt. Vor vielen Supermärkten gebe es zwar Parkplätze, doch würden Ständer fehlen. Häufig – auch vor der Kreissparkasse am Kornmarkt – gebe es nur Ständer, in die das Vorderrad geschoben wird, erklärt der hiesige ADFC-Sprecher Lothar Burkhardt. Dabei könnten aber Speichen und Felgen zu Schaden kommen. Das Schloss durch die schmutzigen Speichen zu führen, um das Rad direkt am Ständer anzuschließen, sei obendrein ungünstig.

„Abhilfe können hohe Bügel schaffen, an denen man auch den Rahmen mit anschließen kann“, meint Burkhardt. Gute Beispiele seien am Rathaus und am Bürgerhaus zu finden. Als geradezu vorbildhafte Fahrradabstellmöglichkeit lobt der ADFC die überdachte und beleuchtete Abstellanlage am HSB-Haltepunkt in Niedersachswerfen.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.