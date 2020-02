Am Rande des Faschingsumzuges in Apolda gab es einen Notarzt-Einsatz. Dieser sorgte für Unterbrechungen im Bildlauf.

Apolda. Zwischenfälle im und am Rande des Apoldaer Faschingsumzug beschäftigen Rettungskräfte, Polizei und Orga-Team.

Notarzt-Einsatz unterbricht Faschingsumzug in Apolda

Mehrere Zwischenfälle haben für Unterbrechungen beim diesjährigen Apoldaer Faschingsumzug gesorgt. So ereignete sich in der Nähe des Marktes ein schwerer Unfall. Außerdem musste ein Umzugswagen wegen mutmaßlicher Missachtung der Auflagen vorzeitig den Zug verlassen. Die Polizei hatte zudem mit weiteren Zwischenfällen am Rande des Umzugs zu tun.

Große Betroffenheit löste ein Zwischenfall in der Straße des Friedens aus. Die Spitze des Zuges hatte gerade die Bühne vor dem Rathaus erreicht, als zeitgleich wenige Bilder dahinter ein Mann von einem Umzugswagen stürzte und mit dem Kopf auf dem Pflaster aufschlug. Rettungswagen und Notarzt eilten zum Unglücksort. Nach einer guten halben Stunde Erstversorgung landete ein Rettungshubschrauber im Umfeld der Heressener Promenade und brachte den Verletzten schließlich in eine Klinik zur weiteren Behandlung. Der Faschingsumzug wurde im Anschluss fortgesetzt. Gesundheitszustand des Verletzten nach Sturz von Umzugswagen unbekannt Über den Zustand des Verletzten liegen noch keine gesicherten Informationen vor, erklärt ein bestürzter Thomas Macher, Zugmeister des Faschingsregionalvereins: „Am Ende musste der Rettungswagen über den Markt zum Hubschrauber fahren, weil das der einzige freie Weg war.“ Dass das aber ohne Probleme geklappt hat, zeigt dass das Sicherheitskonzept eine Berechtigung hat und auch funktioniert. Für eine kurzzeitige Unterbrechung an anderer Stelle sorgte der Truck samt Auflieger von „DaPannu & Friend’s“. Angeblich hätten Teilnehmer auf dem Wagen unerlaubte Pyrotechnik gezündet, als sich dieser auf Höhe der Polizeiwache in der Bahnhofstraße befand. Beamte der Polizei zogen den Lkw auf Anweisung der Organisatoren auf Höhe der Dornburger Straße heraus. Für den Freund und Helfer habe es noch weitere Einsätze gegeben. So hätten sich einer oder mehrere junge Männer Beamten in den Weg gestellt und provoziert. Zudem habe es mindestens eine Körperverletzung im Umfeld des Faschingsumzugs gegeben. Torsten Hoßfeld, Chef der Polizeiinspektion Apolda, kündigte noch während des Umzugs einen ausführlichen Bericht zu einem späteren Zeitpunkt an.