Oldisleben bekommt Kultur im Industriedenkmal

Oldisleben. Die einstige Zuckerfabrik in Oldisleben ist jetzt unter der Obhut einer Stiftung. Lesen Sie hier was die in der Liegenschaft entwickeln will.

Die historische Zuckerfabrik Oldisleben befindet sich nicht mehr im Besitz der Südzucker AG. Der Zeitzer Zuckerhersteller hat seinen Ableger in eine Stiftung überführt, die sich fortan eigenständig um das Industriedenkmal kümmern soll.

„Zweck der gemeinnützigen Stiftung ist der Erhalt des historischen Erbes“, sagt der Geschäftsführer der „Stiftung Kulturgut Zuckerfabrik Oldisleben“, Peter Meinecke. Unterstützt wird er von Uwe Altsohn, der bisher als Angestellter der Südzucker AG das Denkmal betreute. Nun ist er Grundstücksverwalter. Für die Oldislebener ändert sich insofern etwas, dass die stillgelegte Fabrik, in der viele von ihnen noch arbeiteten, „ausgebaut und besser genutzt wird“, so Meinecke.

Als eine seiner ersten Amtshandlungen hatte sich der 39-Jährige von Uwe Altsohn durch die Fabrik führen lassen. Was der Baden-Württemberger zu sehen bekam, beeindruckte ihn: „Vor allem die körperlich schwere Arbeit, wenn man bedenkt, dass die Fabrik noch bis nach der Wende voll produzierte.“ Der Jurist hat in Jena über Stiftungsrecht promoviert und war eher zufällig zu seiner neuen Aufgabe gekommen, auf die er sich sehr freut.

Zum Start habe Südzucker die rechtlich eigenständige Stiftung mit einem sechsstelligen Betrag ausgestattet, so Meinecke. Seine Aufgabe sei es nun, weitere Gelder einzuwerben. Nordzucker habe sich bereits beteiligt und mit einem weiteren Zuckerhersteller sei man im Gespräch. Zum Stiftungsvorstand gehören auch zwei Südzucker-Kollegen – als Fachleute, wie Meinecke betont. Im Stiftungsrat ist die Denkmalbehörde vertreten.

In der Stiftung sieht ihr Geschäftsführer klare Vorteile: Vor allem könne das Industriedenkmal effektiver entwickelt werden. Die Zusammenarbeit mit den Behörden werde leichter, die touristische Vermarktung freier. Beides sei schwierig mit einem Unternehmen dahinter. Investitionen und Stiftungsmitarbeiter werden aus der Rendite finanziert, das Stiftungskapital selbst bleibe unangetastet.

Künftig schwebt Meinecke ein voll ausgebautes Museum für historisch und technisch Interessierte vor. „Das Denkmal bleibt Schaudenkmal und soll als touristisches Ausflugsziel in der Region verankert werden“, bekräftigt Grundstücksverwalter Altsohn.

Auch eine studentische Lehreinrichtung sei denkbar. Erste Kontakte zu Maschinenbaufakultäten gebe es bereits. „Hier können Studenten sehen, wie früher gearbeitet wurde. Dass das ein Knochenjob war, wird von einem Teil der jungen Leute heute gar nicht mehr wahrgenommen. Die leben von dem, was ihre Eltern und Großeltern erarbeitet haben“, sagt der Geschäftsführer und gleitet damit fast ins Politische.

4,5 Millionen Euro investierte Südzucker seit 1991 in die stillgelegte Fabrik. Die Restaurierung in sieben Bauabschnitten laufe unverändert weiter, ihre Finanzierung sei gesichert. Derzeit ist Teil fünf in Arbeit. Die Stiftung könne nun auch Verwaltungstrakt und Nebengebäude ertüchtigen, die das Restaurierungskonzept nicht abdeckt. Besuchertoiletten können geschaffen werden und Büros.

Auch das Außengelände soll entwickelt werden. Der Konzern als gewinnorientiertes Unternehmen hätte das nicht getan. Vorträge, Konzerte und Events sind geplant, vielleicht ein Weihnachtsmarkt. Und den Traum von einem Hotel auf dem Gelände gibt es auch. „Ideen haben wir viele.

Aber die Stiftung ist erst zwei Monate alt: „Im Moment beschäftigen uns Aufgaben wie Konto einrichten und Telefon- und Internetanschluss schaffen“, so Meinecke. Arbeit sieht er genug. Wenn es nur danach ginge, könne er gleich ein paar Mitarbeiter einstellen.