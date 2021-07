Bereits am 4. Juli lockte der Park Hohenrode die Besucher zum Parknick an.

Park Hohenrode in Nordhausen lädt zum Familienpicknick ein

Nordhausen. Zahlreiche Angebote auf den grünen Wiesen.

Unter dem Motto „Mit Kind und Kegel – die Familienwoche“ lädt das Nordhäuser Familienzentrum und der Südharzer Landschaftspflegeverband am 28. Juli zum Familienpicknick und am 29. Juli zum Naturtag, jeweils von 10 bis 16 Uhr, in den Park Hohenrode ein. Auf den grünen Wiesen, umgeben von Blumen und Bäumen, können Besucher ihr mitgebrachtes Essen verzehren und den Anblick des Parkes genießen. Außerdem sind verschiedene Angebote, unter anderem Bastelstationen, Spiele und ein Infomobil, vorbereitet. Zum Thema Natur steht ebenfalls einiges auf dem Programm. Der Eintritt ist frei. Natürlich sind die aktuell vorgegebenen Hygienevorschriften zu beachten, damit diese beiden Tage im vollen Umfang genossen werden können.