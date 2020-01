Ein Flugzeug hat am Morgen des 21.01.2020 beim Überflug über Thüringen einen auffällig großen Kondensstreifen hinterlassen, der an einen Raketenstart erinnerte. Auch gut zusehen, ist oben links der Schattenwurf.

Raketenstart über Thüringen? Himmelsphänomen sorgt für Aufregung

Das, was da heute Morgen im Osten zum Sonnenaufgang am Horizont von vielen Orten in Thüringen aus zu sehen war, hatte tatsächlich eine sehr große Ähnlichkeit mit einem Raketenstart. Denn der Kondensstreifen, welcher gegen 7.30 Uhr am Himmel zu sehen war, hatte eine auffällige Größe und Form. Sogar einen dunklen Schatten warf er auf die dünne von der Sonne angestrahlte Wolkenschicht.

Auf unseren Aufruf auf Facebook schickten uns zahlreiche Nutzer Fotos des Schauspiels. Die Aufnahmen stammen unter anderem aus Erfurt, Jena und Weimar. Fast jeder Eintrag war verbunden mit der Frage, was das denn nun gewesen sei. Da wir auch nur Vermutungen anstellen können – wir tippten auf den Start eines Flugzeugs vom Flughafen in Leipzig – begannen wir mit der Recherche.

Wahrscheinlich ein Überflug in großer Höhe

Aufnahme aus der Nähe von Weimar. Foto: Sebastian Holzapfel

Ein Anruf bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) im hessischen Langen brachte uns der Lösung einen Schritt näher: „Einen Flugzeugstart vom Flughafen Leipzig würde ich ausschließen“, sagt Ute Otterbein von der DFS-Pressestelle, „Kondensstreifen bilden sich erst ab einer Flughöhe oberhalb von acht Kilometern, wenn die Triebwerksabgase des Flugzeugs auf relativ kalten Wasserdampf treffen.“ Damit hatte sich unsere Erklärung, die eines Flugzeugstarts, schon mal erledigt.

Ein Anruf beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) verlief am Mittag ergebnislos, da unser Ansprechpartner aus dem Institut für die Physik der Atmosphäre ausgerechnet heute in einem Seminar steckt. Wir bleiben weiter an der Sache dran und versuchen, eine endgültige Antwort darauf zu bekommen, was da am Morgen für so ein spektakuläres Bild am Himmel sorgte.