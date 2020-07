Schwimmhalle öffnet bald

Die Stadtwerke Sömmerda GmbH arbeitet daran, die Sömmerdaer Schwimmhalle wieder zu öffnen. Dafür wurden die jährlich notwendigen turnusmäßigen Wartungsarbeiten, die sonst üblicherweise in der Sommerpause der Halle durchgeführt werden, in die durch die Corona-Pandemie bedingte Schließzeit der Einrichtung vorgezogen. Das teilt die Stadtverwaltung jetzt mit. Des Weiteren seien Fliesen- und Malerarbeiten im Eingangsbereich sowie die Wartung des Blockheizkraftwerkes durchgeführt worden. Nach Abschluss der Wartungsarbeiten werden gegenwärtig die Becken befüllt. Ziel sei es, sofort nach Vorliegen des Ergebnisses der Wasserbeprobung die Schwimmhalle zu öffnen. Es wird davon ausgegangen, dass dies zum 20. Juli erfolgen kann. Mit der Öffnung der Schwimmhalle in den Sommermonaten möchten die Stadtwerke Sömmerda eine Alternative für den Freibad-Besuch in Sömmerda, der derzeit wegen der laufenden Generalsanierung nicht möglich ist, bieten.