Der Thüringer Einzelhandel blickt zuversichtlich auf das diesjährige Weihnachtsgeschäft. Laut Gesetz dürfen die Läden in Thüringen jedoch nur am ersten oder zweiten Advent öffnen.

Shopping am Adventssonntag - Hier öffnen in Thüringen die Läden

Mit Beginn der Adventszeit können Thüringer am Sonntag (13.00 Uhr) in mehreren Städten auf Einkaufstour gehen.

Am ersten Advent öffnen unter anderem in Bad Frankenhausen, Eisenach, Gera und Suhl Geschäfte für die vorweihnachtliche Geschenksuche.

Der Thüringer Einzelhandel blickt zuversichtlich auf das diesjährige Weihnachtsgeschäft. Nach Angaben des Handelsverbands wird ein Umsatzplus von drei Prozent im Vergleich zur vorherigen Saison erwartet. Die Weihnachtssaison ist für die Händler die umsatzstärkste Zeit des Jahres.

Laut Gesetz dürfen die Läden in Thüringen nur am ersten oder zweiten Advent öffnen. In Erfurt, Jena und Weimar etwa haben die Geschäfte am 8. Dezember für einen sonntäglichen Einkaufsbummel geöffnet.

