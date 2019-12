An diesem 2. Advent werden wieder in vielen Thüringer Städten ihre Türen für die Kunden öffenen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Shopping-Sonntag in Thüringen – Erfurt und Jena sind dabei

Neben Erfurt und Jena beteiligen sich auch Arnstadt, Nordhausen, Weimar und viele andere Thüringer Städte an geöffneten Geschäften an diesem 2. Advent. Ab 13 Uhr öffnen dann die Geschäfte in den teilnehmenden Städten ihre Türen für die Kunden. Laut Gesetz dürfen die Läden in Thüringen nur am ersten oder zweiten Advent öffnen.

Bereits am vergangenen Sonntag hatten Geschäfte in einigen Städten geöffnet. Die Einzelhändler hatten sich danach laut Thüringer Handelsverband zufrieden gezeigt. Einen stärkeren Andrang verspricht sich der Landesgeschäftsführer des Verbands, Knut Bernsen, dennoch nun vom zweiten Adventssonntag.