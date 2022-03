Eröffnung 42. Krämerbrückenfest in Erfurt

Eröffnung 42. Krämerbrückenfest in Erfurt

Auf dem Benediktsplatz in Erfurt eröffnete am 16. Juni 2017 traditionell Till Eulenspiegel das Krämerbrückenfest. Das Theater „Die Schotte“ bot einen hochtheologischen Schlagabtausch zwischen Luther und Papst Leo, in dem Eulenspiegel den Ringrichter