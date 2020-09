Tag 3 nach der angeblichen Krokodil-Sichtung: Am Ufer der Unstrut wurde eine Fotofalle installiert. Ein totes Huhn soll das Reptil in die "Falle" locken. Die Schwäne schwammen derweil ganz freiwillig vorbei.

Schönewerda. Ein Spaziergänger will bei Roßleben das Reptil an der Unstrut gesehen haben. „Wir nehmen diese Hinweise sehr ernst“, hatte Kyffhäuserkreis-Landrätin Hochwind-Schneider am Montag erklärt.

In der Nähe von Roßleben hat es am Dienstagabend offenbar eine weitere Sichtung eines Krokodils bei Roßleben gegeben haben. Dies bestätigte Heinz-Ulrich Thiele, Sprecher des Landratsamtes, der mit den Experten in Kontakt steht. Zwischen 18 und 19 Uhr habe ein Spaziergänger am Fluss ein solches Reptil bemerkt.