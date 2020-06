Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadt Nordhausen schließt Gehwegsanierung in Salza ab

Der in den vergangenen Wochen sanierte Gehweg (einschließlich Straßenentwässerung) in der Schumannstraße (Ecke Zuckerweg) in Nordhausen ist jetzt fertiggestellt, informierte das zuständige Bauamt der Stadt. Mit den Arbeiten war die Firma TSI-Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungs GmbH & Co. KG beauftragt, die in diesem Zusammenhang – nach der abgeschlossenen Baumaßnahme am Kindergarten Brummkreisel – auch die Zufahrt zur Kita herstellte, so dass sich jetzt in diesem Bereich ein abgeschlossenes Gesamtbild ergibt.

Daran anschließend konnte ebenfalls die bereits im vergangenen Jahr begonnene Straßendeckensanierung im Zuckerweg, diesmal im Bereich zwischen Schumannstraße und Gebrüder-Grimm-Straße, auf einer Fläche von etwa 3600 Quadratmeter fortgesetzt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 15.000 Euro, berichtet Rathaussprecher Lutz Fischer. Mit einem Einbauzug wurde zuerst eine Bitumenemulsion und zeitgleich Edelsplitt aufgebracht, danach erfolgte das Abwalzen mit der Radwalze, erklärt das Bauamt. Der Splitt bleibe jetzt noch für zwei Wochen liegen, bevor dann der überschüssige Splitt abgekehrt wird. Bereits in der vergangenen Woche erfolgte die Vorflickung der Sanierungsstrecke mit Hilfe des städtischen Bauhofes.

