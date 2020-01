Seit dem Richtfest im September hat sich eine Menge getan am Kölledaer Haus Markt 25. Der Stadtrat vergab jetzt einige der letzten Aufträge.

Kölleda. Kölledas Stadtrat will VG-Austritt umgesetzt wissen. Auftrag an Bürgermeister erteilt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtrat setzt Bürgermeister eine Frist

Eine für Kölledaer Verhältnisse kurze Sitzung absolvierte der Stadtrat am Dienstagabend. In einer Stunde war alles gegessen. Weitreichend waren einige der Beschlüsse dennoch. So vergaben die Ratsmitglieder nicht nur einstimmig zwei weitere Teilaufträge (Bodenbeläge und Schließanlage) zur Sanierung/Umbau des Hauses Markt 25 zum soziokulturellen Zentrum.

Antrag in größerem Zusammenhang spart Geld Zudem votierten sie ebenso einmütig für eine Antragstellung zur Aufnahme ins Dorferneuerungsprogramm über das Regionalmanagement „Hohe Schrecke“ zum Zukunftsthema „Wohnstandort“. Laut Bürgermeister Lutz Riedel (SPD) erhöht dieser Schritt die Wahrscheinlichkeit, unter den neuen Förderrichtlinien an Mittel zu gelangen – und spart außerdem Geld schon bei den Planungsleistungen. „Eine Beantragung für Beichlingen mit Altenbeichlingen hätte uns jenseits der 30.000 Euro gekostet“, so Riedel. Nun sind es 6078,92 Euro – anteilig, weil noch weitere Gemeinden mitmachen. Personalaufteilung zwischen Stadt und VG bis 17. April Zudem stimmte der Rat ohne Enthaltung oder Gegenstimme einem Antrag Uwe Großmanns (Freie Wähler) zu, nach dem der Bürgermeister beauftragt wird Verhandlungen mit der Verwaltungsgemeinschaft Kölleda „zur anteiligen Übernahme von Personal“ unter Einbeziehung der Fraktionen bis zum 17. April 2020 abzuschließen und im Stadtrat (wohl auf einer Sondersitzung) vorzustellen. Die Fristwahrung soll gewährleisten, dass „nicht das Landesverwaltungsamt uns jemanden vor die Nase setzt“. Klage fliegt von der Tagesordnung Eine im Raume stehende Klage der Stadt Kölleda gegen die Kommunalaufsicht wurde bei 3 Enthaltungen von der Tagesordnung genommen. Riedel: „Da würden wir ja als Behörde gegen eine andere Behörde auf Anraten einer dritten Behörde klagen.“