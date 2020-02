Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sturm im Harz: Zum Brocken fährt kein Zug

Orkanböen auf dem Brocken haben die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) am Dienstag erneut veranlasst, ganztägig keinen Zugverkehr zum Brocken durchzuführen. „Alle Züge mit Fahrtziel Brocken enden bereits in Schierke. Es entfällt zudem die Zugfahrt um 15.06 Uhr ab Drei Annen Hohne in Richtung Schierke sowie um 17.03 Uhr von Schierke nach Wernigerode. Der Zug um 14.39 Uhr von Schierke nach Drei Annen Hohne fährt abweichend vom Fahrplan weiter nach Wernigerode“, teilte Unternehmenssprecherin Heide Baumgärtner mit. Der Zugverkehr auf dem übrigen Streckennetz der HSB soll fahrplanmäßig laufen. Über Fahrplanänderungen informiert die HSB fortlaufend in der Rubrik „Aktuelles“ auf ihrer Homepage unter www.hsb-wr.de.