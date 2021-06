Südharz-Galerie in Nordhausen: Rewe-Markt soll im August eröffnen

Nordhausen. Zweijähriger Leerstand des Einkaufsmarktes soll nun bald ein Ende haben.

Das Warten hat ein Ende: Am 11. August eröffnet der neue Rewe-Markt in der Südharz-Galerie. Das geht aus einem Video hervor, das das Center-Management in einem virtuellen Bautagebuch veröffentlicht hat. Auch in den Fahrstühlen des Einkaufszentrums hängen bereits Ankündigungen für die Neueröffnung. Damit endet eine über zweijährige Phase des Leerstands. Im Juni 2019 hatte sich der Herkules-Markt vom Standort zurückgezogen. Im Oktober vorigen Jahres hatten die Investoren der Galerie dann signalisiert, dass Rewe rund 1800 und die Drogerie Rossmann weitere knapp 1000 Quadratmeter des früheren Herkules beziehen wollen.

Die Vorbereitungen auf den Einzug Rewes laufen derzeit auf Hochtouren. Das zu sehen, dafür braucht es kein Bautagebuch. Ein Spaziergang um die Galerie genügt. Das Gebäude ist eingerüstet, zudem gesäumt von Fahrzeugen verschiedener Trockenausbauer, Heizungsmonteure und Elektrofirmen. Auch das Nordhäuser Tiefbauunternehmen Waresa ist zugange und baggert dieser Tage an der Einfahrt für Zulieferer am Platz der Gewerkschaften. Laut Bautagebuch sind obendrein bereits neue Klimaanlagen und ein modernes Vordach installiert sowie Arbeiten an den Fahrstuhlschächten abgeschlossen.