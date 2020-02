Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Südharzer Narren laufen zu Hochform auf

Selbst die schlechtwettererprobten Sollstedter Karnevalisten, denen der Wettergott bei ihren Umzügen fast nie gut gesonnen ist, waren am Ende des Festumzugs in Großlohra am Sonntag davon überzeugt, dass sie so ein Wetter noch nie erlebt haben.

Dirk Redieske, Präsident des Großlohraer Karneval-Vereins (GKV), war sich sicher, den Festumzug mit dem schlechtesten Wetter aller Zeiten auf die Beine gestellt zu haben. Aber allen Wetterunbilden zum Trotz waren 20 Wagen und noch viel mehr Fußgruppen auf den Straßen des Taterndorfes unterwegs, um gemeinsam den 55. Geburtstag des GKV zu feiern.

Mehr als 500 Teilnehmer ließen es sich nicht nehmen, sich den Zuschauern zu präsentieren. So bekam die Bezeichnung „feucht-fröhlich“ eine völlig neue Bedeutung. Nach dem überaus gelungenen Umzug wurde im proppenvollen Saal der Gaststätte „Am Anger“ bis in die Abendstunden weiter gefeiert.

Trotz nasser Klamotten herrschte beste Stimmung. Für die teilnehmenden Vereine gab es Urkunden, die Dirk Redieske mit den Worten „Für die Härtesten der Härtesten“ überreichte. Während Torsten Gruppe, Präsident der Wipperdorfer Karnevalisten, etwas das schlechte Gewissen plagte – hatte man doch mit Großlohra den Termin für den Festumzug getauscht –, war sich der Wollersleber Präsident Michael Rehberg sicher: „Jeder, der diesen Umzug überlebt hat, dem kann das Corona-Virus nichts anhaben.“

So war der Umzug in Großlohra in jeder Hinsicht unvergesslich, genau wie die letzte Festsitzung am Abend zuvor. Denn dort machte der amtierende Prinz Dirk seiner Prinzessin Susan einen Heiratsantrag, den sie selbstverständlich annahm.

Günzerode. Nach den erfolgreichen Gastspielen in Barbis kamen am Samstag nun auch die Günzeröder in den Genuss der Festsitzung ihrer „Fickelschwänze“, wie die Karnevalisten des Ortes genannt werden. Während sich das Publikum am kurzweiligen Programm aus Tanz, Büttenreden und Gesängen erfreute, freute sich der Günzeröder Carneval-Verein (GCV) über einen fast ausverkauften Saal.

Einige der leer gebliebenen Plätze waren eigentlich für Ex-Minister Dieter Lauinger (Grüne) und dessen Begleitung reserviert. Der Politiker, dessen Ministerium die Anschaffung neuer Garde-Kostüme ermöglicht hatte, sagte aber kurzfristig ab.

Aber auch ohne Minister wurde es ein gelungenes Heimspiel für den GCV. Aktive im Alter von vier bis 83 Jahren begeisterten das Publikum. Während die Jüngsten, die vier- und sechs Jahre alten Schwestern Elina und Emely aus Hesserode, im zweiten Jahr die Kindergarde verstärken, steht Erika Hoyer seit mehr als 50 Jahren auf der karnevalistischen Bühne.

Gerade einmal acht Jahre alt ist Lena Wolter, die ihre erste Saison als Einzel-Mariechen meisterte. Und es war ein Abend der Ehrungen, der selbst gestandene Karnevalisten überraschte. Pünktlich um 19.11 Uhr startete in der Narrhalla zu Günzerode die Sitzung. Frank Micheel hatte schlagartig die Nervosität abgelegt, die ihm vor der Veranstaltung in der Heimat immer ereilt, wie er im Vorfeld gestand.



Gerold Reinhardt ist neuer Ehrenpräsident

Wenn der GCV-Präsident schon keinen Minister begrüßen konnte, so waren es mit Ortsteilbürgermeister Gerold Reinhardt und Werthers Bürgermeister Hans-Jürgen Weidt sowie dem Hesseröder Ortschef Michael Kramer zumindest drei Lokalpolitiker. „Ich wollte eigentlich erst als Bayer gehen, da man sich ja derzeit schämen muss, ein Thüringer zu sein“, merkte Gerold Reinhardt an. Aber letztendlich setzte sich doch sein thüringisches Herz durch, und der Bürgermeister erschien als Psychiater oder „Bschüchater“, wie sein Arztkittel verkündete, um als ebensolcher in Erfurt anzuheuern.

Am Samstagabend wurde er zum Ehrenpräsidenten des Günzeröder Carneval-Vereins ernannt. Von 1986 bis 2008 stand Reinhardt an der Spitze der Karnevalisten, und auch heute ist er noch aktiv hinter den Kulissen mit dabei. „Als ich anfing, haben wir noch die Kostüme selber genäht und mussten die Reden vorher absegnen lassen. Ich bin stolz auf den Verein und kann nur sagen: Macht weiter so“, so ein sichtlich gerührter Gerold Reinhardt.

In seiner neuen Funktion als Ehrenpräsident übernahm er gleich eine weitere Ehrung. Uta Micheel, langjährige Schriftführerin des Vereins und liebevoll „Fickelschwanz-Mutti“ genannt, erhielt aus seinen Händen den Orden „Dank und Anerkennung“ des Landesverbands Thüringer Karnevalvereine für ihre Verdienste im Verein. Zuvor konnte sich schon Ehemann und Präsident Frank Micheel über einen „Fresskorb“ für seine 20-jährige Mitgliedschaft im GCV freuen.

Einmal im Jahr ist „Weiber“ kein verächtliches Wort für die Damenwelt, sondern eine Passion. Denn die „Weiberfastnacht“ ist immer einer der Höhepunkte ein jeder Karnevalssaison. Besonders berühmt-berüchtigt ist diese in Wülfingerode, gemeinhin auch Zeinbocksrode genannt. Am Donnerstag war es so weit, und der Saal der Familie Liefeith kochte. Während im Publikum an diesem Abend keine Männer geduldet wurden, waren sie als Unterhaltung und zur Versorgung mit Hochprozentigem doch herzlich willkommen. Neben den Gastgebern sorgten Männerballetts befreundeter Vereine ebenfalls für gute Laune und beste Stimmung.