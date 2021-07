Theater Nordhausen verlängert Kooperation mit Studio 44

Auch in der Vergangenheit haben die Zappelini-Kinder immer wieder gern die Bühnen des Nordhäuser Theaters für ihre Aufführungen genutzt.

Nordhausen. Zappelini will zwei neue Produktionen auf die Bühne bringen.

Ein Kooperationsvertrag zwischen dem Nordhäuser Theater und dem Verein Studio 44 zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt und im Landkreis Nordhausen konnte jetzt für den Zeitraum vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022 abgeschlossen werden, berichtet Theatersprecherin Renate Liedtke. Beide vom Jungen Zirkus „Zappelini“ geplanten Produktionen „Klingel kaputt, bitte klatschen!“ (Premiere am 6. November im Theater unterm Dach) und „Pinocchio“ (Premiere am 14. April 2022 im Großen Haus) kommen im Nordhäuser Theater zur Aufführung.