Seit August ist Franz Hofmann (56) neuer Geschäftsführer der Thüringer Tourismus GmbH (TTG), die mit ihren 57 Mitarbeitern zu 100 Prozent dem Land gehört. Der gebürtige Südtiroler, der einen Vertrag für drei Jahre erhalten hat, spricht unter anderem über seine Eindrücke in den ersten Wochen und die Herausforderungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt.

Wie beurteilen Sie mit touristischem Blick die neuen Corona-Maßnahmen des Bundeskanzleramtes nach der Zusammenkunft mit den Ministerpräsidenten?

Beim Thema Reisen hat sich durch die Pandemie viel verändert. Die neuen Maßnahmen werden erneut zahlreiche Menschen zu einem Überdenken ihrer Reisepläne bringen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das Reisen wieder wie zu Beginn der Pandemie auf das eigene Bundesland oder auf Tagesausflüge beschränkt und gehe davon aus, dass wir das auch in Thüringen verstärkt beobachten werden.

Eine eventuelle Einigung über das Beherbergungsverbot für Urlauber aus Risikogebieten wurde auf den 8. November verschoben. Ihre Meinung dazu?

Ich hätte mir jetzt schon eine bundeseinheitliche Lösung gewünscht. In den Beherbergungsbetrieben und natürlich bei den Gästen bestehen diesbezüglich große Unsicherheiten.

Thüringen hat sich dem Verbot nicht angeschlossen.

Das halte ich für angebracht, zumal ein solches Verbot bereits in der Umsetzung sehr schwierig ist. Aus meiner Sicht können die Gesundheitsämter vor Ort am besten einschätzen, wer verreisen kann. Zudem sind unsere Gastgeber und Freizeiteinrichtungen mit ihren Hygieneverordnungen sehr gut aufgestellt.

Profitieren davon die Hotels im Freistaat, haben sie gerade in den jetzigen Ferien mehr Gäste aus anderen Bundesländern?

Ja, Thüringen ist bei diesem Thema aktuell ein bisschen wie eine Insel auf der Deutschlandkarte, auf die sich viele Feriengäste „retten“ können. Wir und auch die Gastgeber haben zahlreiche Anfragen, insbesondere aus Berlin oder angrenzenden Bundesländern. Gäste haben oft ihre Reisepläne kurzfristig geändert und nach Thüringen umgebucht. Von vielen Gastgebern wissen wir, dass sie für die Herbstferien sehr gut gebucht sind.

Die Ahorn-Hotels in Oberhof und Friedrichroda nehmen allerdings keine Urlauber aus Risikogebieten auf beziehungsweise verlangen einen negativen Test. Haben Sie dafür Verständnis?

Entschieden hat hier letztendlich die Firmenpolitik, wofür ich Verständnis habe. Aber ich weiß auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Häuser sehr gewissenhaft und transparent damit umgehen und ihre Gäste gut informieren.

Unabhängig von der Pandemie stagniert der Tourismus in Thüringen. Sie gelten deshalb als Hoffnungsträger. Macht Ihnen dieser Druck Bange?

Ich finde den Begriff Stagnation nicht richtig, immerhin hatten wir 2019 mit über 10 Millionen Übernachtungen ein Rekordjahr im Tourismus. Und viele gute Ideen für die weiteren Jahre sind auf den Weg gebracht worden. Allerdings ist die Corona-Pandemie jetzt die größte Herausforderung für den gesamten Tourismus. Diese Krisenbewältigung steht als sicherlich sehr langer Prozess allen in der Branche bevor – und das beschäftigt mich.

Sie sind seit rund zehn Wochen im neuen Amt tätig. Welchen Eindruck haben Sie vom Land, speziell vom Tourismus?

Ich war schon viel unterwegs, kenne Erfurt oder Gotha inzwischen ganz gut, war aber auch auf der Leuchtenburg bei Kahla. Natürlich habe ich noch längst nicht alles gesehen. Ich bin sehr beeindruckt von den zahlreichen guten Angeboten. Aber mir fällt auch auf, dass es noch Nachholbedarf vor allem in der Eigeninitiative gibt. Doch als TTG unterstützen wir unsere Partner in der Entwicklung von touristischen Angeboten.

Sie stammen aus Mühlbach, dem Eingang zum Pustertal in Südtirol. Ein Eldorado für Urlauber mit funktionierender Infrastruktur und viel Herzlichkeit. Inwieweit kann Thüringen von Ihrer Heimat lernen?

Thüringen kann von der Qualität und vor allem auch von deren Umsetzung lernen. Die Leistungen, die vor Ort erbracht werden und unmittelbar die Gäste betreffen, sind entscheidend für das perfekte Urlaubserlebnis und für eine Weiterempfehlung. Man kann allerdings die Freundlichkeit und Servicebereitschaft nicht vorgeben, sondern nur vorleben. Im Prinzip sollte es von den Menschen vor Ort, und das sind nicht nur die Gastgeber direkt, selbst kommen. Herzlichkeit und Gastlichkeit müssen im Bewusstsein verankert sein.

Wie kann es gelingen, dass der Thüringer Wald mehr Gäste anzieht und auch zufriedenstellen kann?

Der Thüringer Wald ist enorm wichtig, in diesem Reisegebiet übernachtet fast die Hälfte unserer Gäste. Und das nicht nur im Winter. Hier sehe ich auch ein mögliches Handlungsfeld: Der Thüringer Wald sollte sich zu einem Ganzjahresreiseziel entwickeln, die Winterangebote könnten erweitert wurden. Zudem liegt in der Wahrnehmung des Rennsteigs – auch für Kurzwanderer – noch mehr Spielraum.

Was werden Sie in den nächsten Wochen unternehmen, um dem gesamten Tourismus in Thüringen – in den Städten, auf dem Land – ein neues Niveau zu ermöglichen?

Ziel ist es, Thüringen zum Tourismusland zu entwickeln, aber das geht nicht in Wochen. In der Tourismus-Strategie wurden feste Ziele definiert und Projekte angeschoben. Und sie ist ja auch deshalb mit der Jahreszahl 2025 versehen, weil es Zeit für ein neues Niveau braucht. Momentan liegt unser Vermarktungsfokus auf der Kampagne „Tür an Tür mit Thüringen“, die ja aufgrund der Corona-Krise entstanden ist. Große Events wie die Buga oder die Weltcups in Oberhof katapultieren Thüringen zudem auch in Zukunft ins Rampenlicht des Deutschlandtourismus.