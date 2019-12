Tierweihnacht auf der Weißenburg

„Es muss auch einmal im Jahr eine Feier geben, wo uns niemand die Geschichte seines Hundes erzählen will – und dann soll ich dazu Stellung nehmen“, sagt Jörg Stengler vom Tierheim auf der Weißenburg. Am Sonntag war dieser Tag. Tierweihnacht. Gelegenheit, auch mal Dank zu sagen. Über den Tag verteilt erwarteten die Stenglers so um die 100, 120 Besucher. Alles Freunde und Gönner, wie sie sagen. Die Leute, die sie freiwillig und auch ehrenamtlich von täglichen Verpflichtungen und Verrichtungen entlasten, damit sie Behördengänge erledigen und -sträuße ausfechten sowie sich um Notfälle kümmern können.

Großes Betreuungsgebiet

„Manchen Tag habe ich 400 Kilometer auf der Uhr – und weiß nicht, wie das passieren konnte“, sagt Jörg Stengler. 50 Kilometer im Umkreis betreuen sie. Die Finneregion, Langensalza, Mühlhausen, Greußen, das Weimarer Land – und alles dazwischen. „Wir mussten auch schon Anfragen ablehnen“, sagt Jörg Stengler. „Du schaffst es ab einer gewissen Entfernung einfach nicht mehr, ganz schnell dort zu sein, wo du ganz schnell gebraucht wirst.“ In den entlegenen Zipfeln haben sie Notunterkünfte. Was im Notfall so auf einen Tiernotretter zukommen kann? Im Ausnahmefall zum Beispiel Tucumán-Amazonen, souffliert Sabine Stengler-Furkert – zur Feier des Tages im „Die mit den Hunden geht“-Pullover und mit Weihnachtsmütze. Die Papageienart ist eine bedrohte Art, der Handel mit ihnen untersagt. Spezialisierte Zoos züchten sie zur Erhaltung der Art.

In solchen Fällen müssen sich auch die Tierretter erst einmal belesen. Aber das ist nicht das Tagesgeschäft.

Decken und Waschmaschine fehlen

Jetzt, zum Jahresende hin, häufe sich die Arbeit nach offensichtlich in dieser Zeit intensiveren Kontrollen von Tierhaltungen durch die Ämter, sagt Jörg Stengler. Die Einquartierungen in Größenordnungen (unsere Zeitung berichtete) machen zu schaffen. Anders als in früheren Jahren mangelt es zum Beispiel an Decken, vor allem aber an einer günstigen und trotzdem großen Industriewaschmaschine.