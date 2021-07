Diana Jaeger (links), Dirk Erfurt und Bettina Feyer freuen sich über den erfolgreichen Qualitätscheck der Tourist-Information in Neustadt.

Tourist-Information in Neustadt besteht Qualitätsprüfung

Neustadt. Der Deutsche Tourismusverband verleiht zum dritten Mal die i-Marke an den Südharzer Luftkurort.

Zum dritten Mal unterzog sich die Tourist-Information in Neustadt dem bundesweiten Prüfungsverfahren des Deutschen Tourismusverbandes (DTV). Die i-Marke wird alle drei Jahre neu verliehen. Vorausgesetzt, man erfüllt den Qualitätscheck.

Folgende Punkte werden dabei geprüft: Erscheinungsbild außen, Erscheinungsbild innen und räumliche Ausstattung, Beratung und Service, Leistungsangebot und Informationsbereitstellung sowie Qualitätsbewusstsein.

Auch in diesem Jahr konnte die Neustädter Tourist-Information das Prüfverfahren erneut erfolgreich bestehen, bei der das Hauptcredo eine freundlich, kompetente Beratung und eine umfangreiche Ausstattung an Infomaterial ist. Hier werden Touristen, aber auch Einheimische von Montag bis Samstag herzlich in Empfang genommen.