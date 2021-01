Eine wissenschaftliche Mitarbeiterin hält Coronavirus-Testproben in der Hand.

Erfurt Die Zahl der Neuinfektionen in Thüringen ist leicht gesunken. Der Inzidenzwert ist im Deutschlandvergleich dennoch weiterhin der höchste.

Über 800 Corona-Neuinfektionen in Thüringen - Wochenwert aber wieder leicht gesunken

Trotz weiterer über 800 Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist die Zahl der Ansteckungen binnen einer Woche in Thüringen erneut leicht gesunken.

Am Freitag meldete die Landesregierung rund 219 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, während der Wert am Tag zuvor noch bei gut 225 lag. Damit wies Thüringen aber weiterhin die höchste sogenannte Inzidenz aller Bundesländer auf.

Von Donnerstag auf Freitag stieg die Zahl der Coronavirus-Infektionen im Vergleich zum Vortag den Angaben zufolge um 877. Damit wurden seit Beginn der Pandemie 60 617 Fälle einer Infektion nachgewiesen. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 Verstorbenen stieg auf 1873 und damit um 65 im Vergleich zum Donnerstag. Als wieder genesen gelten 48 700 Thüringer. Gegen das Coronavirus geimpft wurden bislang 34 998 Menschen (Stand Freitag, 0.00 Uhr). 1202 Menschen bekamen bereits die zweite Impfdosis.