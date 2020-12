Viele weitere Infizierte in Arterner Pflegeheim

Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung hat das Gesundheitsamt des Kyffhäuserkreises am Mittwoch bis 8 Uhr gemeldet. Ein älterer Patient aus dem Ostteil des Kreises sei in einem Krankenhaus verstorben, teilte das Landratsamt mit und meldete zudem 13 Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu Tagesbeginn. „Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.“

Zu den Infizierten gehört eine Erzieherin aus der Grundschule Franzberg in Sondershausen. Die Schüler von drei vierten Klassen müssen deshalb in Quarantäne. Im Laufe des Mittwoch wurden zudem auch Neuinfektionen bei 14 Bewohnern sowie fünf Mitarbeitern des DRK-Pflegeheims am Königstuhl in Artern gemeldet, wie DRK-Pressesprecher Dirk Bley auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigte. Insgesamt gelten in der Einrichtung nun 17 Bewohner und acht Mitarbeiter als infiziert.

Der Infektionsweg ließe sich nicht mehr nachvollziehen. „Das Mitarbeiterteam gibt sein Bestmögliches, um die Versorgung, Pflege und Betreuung der Bewohner auch weiterhin optimal zu gewährleisten“, sagt Bley. Die Einrichtung hat insgesamt 79 Bewohner sowie 66 Mitarbeiter.

253 aktive Coronafälle betreut aktuell das Gesundheitsamt im Kyffhäuserkreis, 64 im Westteil des Kreises und 189 im Ostteil. 1624 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.