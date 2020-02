Vier neue Stolpersteine erinnern in Nordhausen an ermordete Juden

Gunter Demnig kniet Dienstagmittag auf dem Bürgersteig vor dem Wohnblock in der Nordhäuser Straße Auf dem Sand 3. Vor ihm im Boden klafft eine Lücke, in die der Künstler von der Stiftung Spuren mit geübten Handgriffen zwei Stolpersteine einsetzt. Während er arbeitet, geben zwei Schüler der Käthe-Kollwitz-Schule den Anwesenden einen kleinen Abriss über das Leben von Grete Ballin und das ihrer Tochter Ruth-Sophie. Ihnen sind die Steine gewidmet.

Grete Ballin zieht mit ihrem Mann Kurt – einem Kaufmann – und den Kindern Rolf und Ruth-Sophie 1934

Margit Ballin-Wilf ist extra aus Israel angereist, um an der Stolperstein-Verlegung für ihre ermordete Großmutter und Tante teilzunehmen. Foto: Doreen Hotzan

von Duderstadt nach Nordhausen. 1942 wird sie mit ihrer zehnjährigen Tochter in Belzyce im polnischen Distrikt Lublin ermordet. Sie habe ihre Großmutter und ihre Tante nie kennengelernt, erzählt Margit Bellin-Wilf, die extra aus Israel angereist ist, um der Veranstaltung beizuwohnen. Sie erwähnt auch, dass ihr Großvater Kurt Ballin Gefangener in Buchenwald war, Deutschland nach seiner Entlassung verließ und kurz darauf in London starb. „Mein Vater Rolf Ballin kam 1939 im Alter von 14 Jahren nach Israel – er war der einzige Überlebende seiner Familie“, so Margit Ballin-Wilf. Vor drei Jahren sei er im Alter von 91 Jahren gestorben. „Über seine Mutter oder seine Schwester sprach er nie“, bedauert die Nachfahrin. Hier zu sein, bedeute ihr viel. „Es ist meine Aufgabe, die Erinnerung an meine Familie zu bewahren und sie mit meinen Kindern und Historikern in Deutschland zu teilen“, betont sie.

Die Steine für Grete und Ruth-Sophie Ballin sind nicht die einzigen, die an diesem Tag verlegt werden. Auch in der Halleschen Straße 13 erinnern nun zwei Betonwürfel an Hildegard und Isidor Goldstein. Insgesamt ist die Zahl der Stolpersteine in Nordhausen seit dem Start des Projektes im Jahr 2004 auf 38 angewachsen. Wo diese im Stadtgebiet zu finden sind, ist ab sofort auf einer Informationstafel in der Rautenstraße 10 zu sehen. Dass diese aufgestellt wurde, ist der Initiative von Humboldt-Schülern zu verdanken, die sich mit dem Thema Stolpersteine im Rahmen einer Facharbeit auseinandersetzten.

Das Projekt wird im Rahmen des Förderprogrammes „Demokratie leben!“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie des Thüringer Landesprogrammes für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit „Denk bunt“ des Thüringer Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport gefördert. Auch der Verein „Gegen Vergessen – Für Demokratie“, die Vereinigung ehemaliger Schüler und Förderer des Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasiums und die Stadt Nordhausen sind Unterstützer.