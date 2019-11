Vorfreude auf Weihnachten

Wie kann man sich auf die schönste Art und Weise auf das Weihnachtsfest einstimmen? Klar – beim Bummel über den Nachtweihnachtsmarkt (NWM) in Eisenberg. Steinweg und Markt verwandeln sich – wundervoll geschmückt – in eine gemütliche Flaniermeile zum Bummeln und Genießen. Erhellt vom Lichterglanz der Lichterketten, Fackeln, Laternen und Sterne, erwärmt von Feuerkörben und -schalen, angelockt vom würzig-weihnachtlichen Duft von Glühwein, Punsch und gebrannten Mandeln gibt es wieder Spannendes zu entdecken, Neues zu erleben, Aktionen zum Mitmachen und Kulinarisches zu genießen…

Dafür sorgen auch die kleinen liebevoll geschmückten Buden, die geöffneten Geschäfte mit ihren fantasievoll herausgeputzten Schaufenstern. Hier findet man überall besondere Aktionen und Angebote, so dass es mit dem passenden Geschenk für den Gabentisch garantiert klappt. Das i-Tüpfelchen für den Gang mit Familie und Freunden sind besinnliche Musik und bunte Unterhaltung entlang der Straße, auf dem Markt und den beiden Bühnen.

Die Besucher dürfen sich wieder über bekannte und beliebte Akteure wie den singenden Weihnachtsmann Orje, über Drehorgel-Rike und Wilfried Mengs sowie die ATV-Mädchen freuen. Sie übernehmen die musikalische Umrahmung, führen den märchenhaften Umzug an bzw. bieten sportliche Aerobic-Highlights. Nicht fehlen dürfen die „Federwölfe“ mit ihrem romantischen Mittelaltermarkt, der dieses Jahr noch größer ist und neue Überraschungen bereit hält.

Weil der etwas andere Wettbewerb im Galgenkegeln im vergangenen Jahr so gut ankam, haben ihn die Organisatoren des Nachtweihnachtsmarktes wieder ins Programm genommen.

„Der Weihnachtsmann fliegt rum und die Wichtel fallen um“ heißt es also um 18.30 Uhr – gleich nach der Eröffnung des NWM. Der „Mix“ des Trios ist wieder völlig egal. Ob Familienmitglieder, Firmenkollegen, Vereine oder Einrichtungen, von Kind bis zum rüstigen Senior – die Hauptsache, es sind drei, möglichst zielsichere, Mitstreiter, die Spaß und hoffentlich etwas Glück haben.

„Bis zum 17. November hatten Interessierte die Möglichkeit, sich anzumelden“, erzählt Christine Daum von der Innenstadtinitiative. „Wenn am Freitagabend das eine oder andere Team spontan noch mitmachen möchte – wegschicken werden wir keines“.

Die drei Teams mit der höchsten Punktzahl werden prämiert, der Erlös aus den übrigen Startgeldern (je Team 30 Euro) ist für einen guten Zweck bestimmt. Er kommt einer der Einrichtungen/Vereine zugute, die sich darum beworben haben und die meisten Stimmen einsammeln konnten, die jedes teilnehmende Kegeltrio für seinen Favoriten abgibt. Siegerehrung und Prämierung erfolgen gegen 22.30 Uhr.

PS: Wenn es städtische Vereine/Einrichtungen gibt, die sich noch um das Geld bewerben möchten, sollten sie sich sputen und bei der Ostthüringer Zeitung melden.

Beim „Knusper-Knäuschen“-Höhepunkt sind kreative „Wichtel“ am Werk, die sich dem Wettbewerb um das schönste Pfefferkuchenhaus stellen.

Acht Kindergruppen haben ihre köstlichen „Bauwerke“ angemeldet, die ab dem 21. November im Stadtmuseum zu bewundern sind. Nicht nur das – die Leute können dort vor Ort zu den üblichen Öffnungszeiten – einschließlich 30. November bis spätestens 16 Uhr – persönlich ihrem Favoriten die Stimme geben. Wer mag, kann das auch via Facebook. Weil die süßen Knusperhäuschen am Ende bei der Versteigerung unter den Hammer kommen, besteht für Interessenten – gerne auch Firmen – bereits im Vorfeld die Möglichkeit, per E-Mail (Eisenberg-Info) oder Facebook ein Gebot abzugeben. Der jeweils Meistbietende erhält den Zuschlag. Prämierung und Versteigerung erfolgen 17 Uhr. Also – mitvoten und mitsteigern!

Musikalisch wird ebenfalls viel Abwechslung geboten – von beschaulich bis rockig. Erstmals mit dabei die Ska-Band „Offbeat Cooperative“ am Freitagabend und „acoustiCocktail“ am Samstagabend. Der Posaunenchor musiziert und Liedermacher Wilfried Mengs lädt zum Mitsingen ein. Live-Musik gibt es außerdem im Trendtino mit „Proft“ am Freitagabend und „Christorio“ am Samstagabend. Und wer zu fortgeschrittener Stunde noch immer nicht genug hat vom Feiern, den bringt der Shuttlebus an beiden Tagen zur Aprés-Ski-Party ins Schortental.

Viele gute Gründe also, den Nachtweihnachtsmarkt zu besuchen.

„Wer es urig, familiär und gemütlich mag, nette Menschen treffen möchte, kleine aber feine Attraktionen und Aktionen liebt und das schöne historische Häuserensemble von Steinweg bis Markt in wundervollem, warmen Lichterglanz erleben möchte, der ist hier bei uns genau richtig“, so Christine Daum, darauf angesprochen, was den NWM so besonders macht.

Bleibt also nur noch schönes, kaltes und trockenes Wetter zu wünschen für die perfekte Vorweihnachtsstimmung – da schmecken Glühwein, gebrannte Mandeln und heiße Suppe eben am allerbesten.

Kerrin Viererbe