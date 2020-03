Wanderrouten durch die Thüringer Urwaldperlen

Im Rahmen eines gemeinsamen Projekts von Umweltministerium Thüringen und WWF für „Thüringer Urwaldpfade“ sind bereits sieben „Wege in die Urwälder von morgen“ entstanden – insgesamt 20 sollen es in den kommenden Jahren werden. Auf einer neuen Webseite sind alle Informationen über die einzigartigen Wanderrouten verfügbar, informierte das Thüringer Umweltministerium.

Ziel des Projekts sei, dass in den geschützten und schönsten naturnahen Wäldern – verteilt über ganz Thüringen, von der Hohen Schrecke über den Kyffhäuser, den Nationalpark Hainich bis zum Thüringer Wald – nach und nach bis zu 20 Wege mit naturpädagogischen Stationen und Informationstafeln eröffnet werden sollen. Das Projekt verbinde damit in besonderer Art Naturschutz mit Umweltpädagogik und naturverträglichem Tourismus.

Wie an einer Kette reihen sich entlang der Thüringer Höhenzüge Waldwildnisgebiete aneinander, die wegen ihres Struktur- und Artenreichtums Urwaldperlen genannt werden. Auf diesen geschützten Flächen hat sich durch pflegliche oder ausgebliebene forstwirtschaftliche Nutzung eine Vielzahl kostbarer Wald-Lebensräume entwickelt, wird auf der Webseite informiert.

Eine dieser Perlen ist die Hohe Schrecke, die sich über die Landkreise Kyffhäuser und Sömmerda sowie den Burgenlandkreis erstreckt. Zwei Urwaldpfade gibt es aktuell in dieser Region zu entdecken, auf der Webseite sind zahlreiche Informationen zu ihnen zu lesen. Außerdem kann man ein 360-Grad-Wald-Wildnis-Video anschauen.

Der Wiegental-Wildnisweg ist ein Rundweg in der Hohen Schrecke, der zwischen Wolfsberg und Weinberg tief in den Wald hineinführt. Startpunkt ist am Wanderparkplatz in Hauteroda. Symbol des Weges ist der Hohe-Schrecke-Baum in Buchengrün sowie das Symbol mit dem Käfer auf dem Blatt, das Zeichen der Urwaldpfade.

Der Rabenswald-Familienweg, ein sechs Kilometer langer Rundweg zwischen Garnbach und der Ruine der Rabenswaldburg, wird in den kommenden Jahren ausgebaut und ist derzeit noch nicht durchgängig beschildert.

www.thueringer-urwaldpfade.de