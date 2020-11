Weihnachtsmarkt in Niedersachswerfen fällt aus

Es kommt nicht überraschend. Auch in Niedersachswerfen fällt der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr aus. Die Mitglieder des Ortschaftsrates beschließen die Absage am Mittwochabend. Schweren Herzens, aber einstimmig. Es sei traurig, spricht Jana Urbanek (UWL) aus, was alle denken.

Dabei belassen will sie es aber nicht: „Wenn wir schon keinen Weihnachtsmarkt haben, vielleicht können wir wenigstens eine kleine Freude bereiten.“ Urbaneks erster Gedanke ist ein Sachswerfer Backbuch. Aber dafür sei die Zeit zu knapp, nehmen ihr die anderen Ratsmitglieder schnell den Wind aus dem Segel.

„Wir könnten einen Aufruf starten, den Kirchplatz gemeinsam weihnachtlich zu gestalten“, regt Heiko Hieronymus (UWL) an. Seine Idee fällt auf fruchtbaren Boden. Der Vorschlag wächst zu einer Weihnachtsbaum-Aktion heran.

Mehrere Tannenbäume sollen auf dem Kirchplatz aufgestellt werden, um sie schmücken zu können. Für den Kindergarten und die beiden Schulen will der Ortschaftsrat die Bäume organisieren und finanzieren. Um die anderen Tannen könnten sich die Sachswerfer Vereine kümmern, sofern sie sich an der Aktion beteiligen wollen.