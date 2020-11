Weihnachtsmarkt in Sömmerda ist abgesagt

Auch Sömmerda muss der aktuellen Lage Rechnung tragen: Den Weihnachtsmarkt – er war vom 30. November bis 6. Dezember gemeinsam mit dem Handwerker- und Gewerbeverein Sömmerda geplant – sagt die Stadt schweren Herzens aufgrund der gegenwärtigen Entwicklungen ab. Der Schittchenmarkt vom Handwerker und Gewerbeverein(HGV) am 29. November ist ebenfalls betroffen. Die Abteilung Kultur war in den letzten Tagen und Wochen stets in engem Kontakt mit dem HGV und den Behörden vor Ort, teilt die Stadt mit.

Da noch nicht absehbar sei, wie es nach der bis 30. November geltenden Verordnung weitergeht, bedeute die Entscheidung zum Sömmerdaer Weihnachtsmarkt nun ein Ende der Unsicherheit für Händler, Künstler und Aktive.

Nun mache sich die Abteilung Kultur gemeinsam mit dem HGV und Akteuren Gedanken, um den Sömmerdaern in der Vorweihnachtszeit dennoch ein wenig besinnliche Stimmung zu bereiten. Dazu wird die Stadt auf ihrer Homepage und in den sozialen Medien informieren. Die Weihnachtsbeleuchtung am Rathaus und in der Innenstadt sei bereits durch die Firma Schümann angebracht, für Stimmung im Advent werden Lichterketten und -sterne in der Langen Straßen, Marktstraße und Weißenseer Straße sorgen.