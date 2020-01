Weißensee: Neujahrskonzert eröffnet Veranstaltungsreigen

Der Festsaal im Historischen Rathaus war am Sonntag gut gefüllt, als das Neujahrskonzert den Veranstaltungsreigen in Weißensee eröffnete. Peggy Bitterolf und Dimitre Andronov verzauberten das Publikum mit ihren frischen Interpretationen klassischer Werke. Es erklangen Stücke wie „Leprechaun“ von Jim Parker, Edvard Griegs „Zug der Zweige“ und der „Eskimo-Song“ von Joja Wendt.

Mit Blick auf die weiteren Veranstaltungen dieses Jahres hebt Bürgermeister Matthias Schrot (parteilos) insbesondere den MDR-Sommernachtsball am 8. August und die große Festveranstaltung zum 30. Jubiläum der deutschen Wiedervereinigung hervor. In der Stadt- und Kulturkirche wird dazu am 3. Oktober ab 17 Uhr das „Brandenburgische Konzertorchester“ spielen. Außerdem habe er einen hochkarätigen Redner gewinnen können, so Schrot. Den Namen will er allerdings noch nicht verraten.

Zwei Ausstellungen zur Stadtentwicklung

Gemeinsam mit dem Ort Kirchberg an der Jagst (Landkreis Schwäbisch Hall), zu dem Weißensee eine Städtefreundschaft pflegt, wird zu diesem Anlass auch eine wechselseitige Ausstellung vorbereitet. Im September werden die Weißenseer in Kirchberg an der Jagst eine Präsentation zu ihrer Stadtentwicklung eröffnen, Anfang Oktober dann die Baden-Württemberger in Thüringen.

Es gibt in diesem Jahr auch noch einige andere Jubiläen in der Stadt und den Ortsteilen. So werden in Ottenhausen 25 Jahre Burschenverein, 25 Jahre Blasmusikverein und 350 Jahre Männergesangsverein gefeiert und dazu vom 19. bis 21. Juni ein ganzes Festwochenende unter anderem mit großem Sängertreffen und dem Kreisblasmusikfest gestaltet. Der Schützenverein „Helbe 90“ Nausiß begeht am 16. Mai sein 30-jähriges Bestehen, der Reit- und Fahrverein Weißensee richtet am 25. und 26. Juli sein 20. Reitturnier aus.

Premiere für Umwelttag in der Stadt

Erstmalig organisieren wird die Stadt Weißensee am 21. März einen Umwelttag. Dieser soll über einen reinen Frühjahrsputz hinausgehen und auch die Wasserwege wie die Helbe und den Hauptgraben einbeziehen. Matthias Schrot hofft, dass sich viele Weißenseer an diesem Tag beteiligen. Das befreundete Panzerbataillon Bad Frankenhausen hat zugesagt mit anzupacken und auch die Feldküche mitzubringen.

Ein Bierfest wird es 2020 ebenfalls wieder in Weißensee geben. Am 31. Mai trifft die Stadt dabei auf Schottland, verriet der Bürgermeister das diesjährige Motto.