Weißenseer Campingplatz setzt auf Dauercamper

Weißensee. Thepra-Landesverband Thüringen bereitet auf dem Weißenseer Campingplatz die Saison vor. Noch ist keine Öffnung in Sicht.

Für Ulrich Panzer steht fest: Er will bleiben. Nicht nur, dass er seinen Wohnwagen auf den Weißenseer Campingplatz gebracht hat. Errichtet hat er auch einen Zaun für seinen Hund. In Arbeit ist gerade eine Terrasse. Bislang hatte der Erfurter, der sich jede freie Minute dem Dauercamping verschrieben hat, sein Domizil im Harz. Die Nähe und die guten Bedingungen, die er in Weißensee vorfindet, haben für den Wechsel gesprochen. „35 Kilometer sind keine Entfernung. Überzeugt hat mich, dass sich auf dem Platz für Dauercamper viel bewegt“, sagt der 56-Jährige.

Ulrich Panzer richtet sich ein. Ein Zaun ist schon erichtet. Jetzt wird eine Terrasse angelegt. Foto: Jens König

Dass die Aktivitäten des Thepra-Landesverbandes Thüringen wahrgenommen werden, freut Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Lutz. Der Verband ist Pächter des Campingplatzes. Reagieren will er auf den Trend der Deutschen, die Freizeit in der Region zu verbringen. Künftig soll der Schwerpunkt des Campingplatzes auf Dauercamping liegen. Der Zuspruch bestärkt den Vorstandsvorsitzenden. Wurden 2020 noch 21 Dauercamper in Weißensee gezählt, sind es heute 46. Für den Zulauf haben Annoncen in der Tageszeitung, aber auch Mundpropaganda gesorgt. Die Dauercamper kommen aus einem Umkreis von 40 bis 50 Kilometer. Aber auch aus Hannover konnten neue Gäste begrüßt werden, berichtet er.

Über den Winter sind 18 neue Stellplätze angelegt worden. Dafür mussten zum Großteil Baumwurzeln entfernt und Anschlüsse ertüchtigt werden. Für Wolfgang Lutz ist das noch nicht das Ende der Fahnenstange. Sein anvisiertes Ziel sind 60 Plätze für Dauercamper. Die Kapazität des Weißenseer Campingplatzes ließe sogar 100 Plätzen zu. „Das wäre eine schöne Größe, um auch wirtschaftlich gut agieren zu können“, sagt Lutz.

Anzahl der Bungalows wird reduziert

Veränderungen kündigt er auch für die Bungalows an. Aktuell verfüge die Anlage über 28 Unterkünfte. Etwa die Hälfte davon will er belassen und für Besucher herrichten. Der Rest soll aufgegeben werden. „Sie entsprechen nicht mehr den Standards“, erklärt der Vorstandsvorsitzende. Spielte Geld keine Rolle, dann würde er komplett neue Bungalows errichten. So aber müsse gewartet werden, bis das Geld dafür erwirtschaftet sei. Momentan werden die Bungalows von Erntehelfern genutzt, die bei der Agrargenossenschaft Weißensee eG im Hopfenanbau beschäftigt sind.

Bereits im Vorjahr ist für die Gäste ein schnellerer Zugang vom Campingplatz zum Freibad geschaffen worden. Foto: Jens König

Schon bald wieder unter der Erde versteckt und dann nicht mehr sichtbar ist eine Wasserleitung. Sie wurde in den vergangenen Wochen und Monaten tiefer gelegt. „Sie ist uns oft eingefroren. Eigene Mitarbeiter und örtliche Firmen haben die 85 Meter lange Leitung frostsicher in die Erde gebracht“, nennt Lutz eine Winterbeschäftigung.

Bei einer weiteren geht es um ein neues Domizil für Kinder und Jugendliche. Eine ehemalige Garage und ein Lagerraum werden dafür umgebaut. Für Ferienfreizeiten sollen die Räume zur Verfügung stehen. Ein Zelt, das im vergangenen Jahr für derartige Aktivitäten genutzt wurde, war dem Wintereinbruch mit seinen gewaltigen Schneemassen zum Opfer gefallen.

Zurückhaltend antwortet der Vorstandsvorsitzende auf die Frage, wann der Weißenseer Campingplatz seine Pforten öffnen wird. „Aktuell ist eine Inzidenz von unter 100 für eine Öffnung unter Einhaltung des Hygienekonzeptes im Gespräch. Das jedoch sehe ich noch nicht“, sagt er. Vielmehr fahre der Verband auf Sicht und bewerte tagtäglich das Geschehen neu. „Unsere Hoffnungen liegen auf dem Sommer“, gibt er sich optimistisch.

Mit Blick auf die Belegung habe Corona der Freizeitanlage im vergangenen Jahr keine großen Einbrüche beschert. Zählte der Campingplatz 2019 insgesamt 8400 Übernachtungen, waren es im Folgejahr 6519. „Bedacht werden muss, dass der Campingplatz 2020 erst Anfang Juli und damit viel später als sonst öffnen konnte“, so Wolfgang Lutz.