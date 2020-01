Bad Kösen. „Auf den Spuren der Zisterzienser“ heißt es am 1. Februar bei einer Winter-Weinwanderung in Bad Kösen. Iris Hölzer weiß so manches zu erzählen.

Winter-Weinwanderung in der Saale-Unstrut-Region

Auch in diesem Winter kann man in der Saale-Unstrut-Region unter dem Motto „Winterzauber Saale-Unstrut“ bei verschiedenen Veranstaltungen die Region auch von ihrer winterlichen Seite erleben. So kann man sich am Sonnabend, dem 1. Februar, einer geführten Winter-Weinwanderung „Auf den Spuren der Zisterzienser“ anschließen. Diese beginnt und endet in Bad Kösen. Von dort aus wandern die Teilnehmer entlang der Kleinen Saale, über den Köppelberg und können bei einem Rundgang durch das ehemalige Kloster Pforta in Schulpforte die Spuren des Wirkens des Zisterzienserordens im Saaletal erleben. Nach Überquerung der Saale führt der Weg entlang der Weinberge auf der anderen Saaleseite, ehe mit einem Gläschen Wein die Kellergewölbe des Landesweingutes Kloster Pforta besichtigt werden. Unter der kundigen Führung von Weinerlebnisbegleiterin Iris Hölzer wird der Historie, dem Weinbau gestern und heute und der Landschaft nachgespürt. Treffpunkt ist um 10 Uhr vor dem Café Schoppe in Bad Kösen.

Robuste Kleidung, festes Schuhwerk und Rucksackverpflegung sind empfehlenswert. Die Tour wird ca. 4 bis 5 Stunden dauern und kostet 12 Euro pro Person.

Anmeldung und weitere Informationen unter Tel. Nr. 0152-08214054 oder per Mail an hoelzer-unterwegs@t-online.de.