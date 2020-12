Der Südharz hat mit einem zweiten Corona-Hotspot binnen eines Monats zu kämpfen: Nach dem Caritas-Seniorenheim in der Nordhäuser Altstadt ist nun das Wohnheim der Lebenshilfe am Förstemannpark mit einer Infektionswelle konfrontiert. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

In der Einrichtung leben insgesamt 36 schwerstmehrfachbehinderte Menschen. „Alle Bewohner haben sich infiziert, ebenso fast das gesamte Personal“, informiert Tilly Pape, die Geschäftsführerin der Nordthüringer Lebenshilfe. Glücklicherweise gebe es bislang keine schweren Verläufe, viele seien symptomfrei.

Ein erster positiver Fall am Mittwoch vergangener Woche ließ das Gesundheitsamt eine Quarantäne über die Einrichtung verhängen: Am Freitag wurden dann alle Bewohner getestet, in den Tagen darauf auch alle Mitarbeiter.

„Dieses Wohnheim war hermetisch abgeriegelt“, sieht Pape alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Die Bewohner seien auf dem Gelände geblieben, Angehörige hätten sich damit begnügen müssen, über den Zaun Worte mit ihnen zu wechseln.

Die Betreuung der Behinderten sei nun abgesichert, sagt Tilly Pape an Tag 4 des Corona-Desasters im Wohnheim. Noch einen Tag zuvor war das nicht klar. Denn bis Mittwochnachmittag musste Tilly Pape darum ringen und ihre Kontakte ins Sozialministerium nutzen, dass es Ausnahmen von der häuslichen Quarantäne für die infizierten Mitarbeiter aus dem hiesigen Landkreis gibt. Entsprechende Eilanträge an die Gesundheitsämter in Heiligenstadt und Göttingen für die Mitarbeiter aus den westlichen Nachbarkreisen seien hingegen binnen weniger Stunden genehmigt worden. Die „Arbeitsquarantäne“ ist für Mitarbeiter von Krankenhäusern und Pflegeheimen möglich – dieses Behindertenheim indes wird einerseits aus der Eingliederungshilfe, andererseits aus dem Pflegeheimtopf finanziert.

Die Mitarbeiter sind die wichtigsten Bezugspersonen

Tilly Pape ist erleichtert, dass zahlreiche infizierte Mitarbeiter nun weiterarbeiten dürfen – und dies auch tun. Zu ihnen gehört beispielsweise auch Dagmar Höppner, die Heimleiterin. „Mir ist wichtig, dass der Schaden so gering wie möglich bleibt. Ich will die anderen Mitarbeiter nicht allein lassen. Und ich mache meine Arbeit gern“, erzählt sie, weshalb sie nach wie vor zur Arbeit geht – während sie wegen der häuslichen Quarantäne nicht einkaufen gehen, keine Freunde treffen, kurzum: keine anderen Wege machen darf.

Manche der Bewohner kenne sie seit 1992. Sie weiß, dass viele keine Angehörigen haben. Viele sind seit früher Kindheit schon in Betreuung, die Mitarbeiter sind ihre wichtigsten Bezugspersonen. „Sie sind nicht durch irgendwen zu ersetzen“, betont Tilly Pape. Selbst neue Mitarbeiter würden drei Wochen „mitlaufen“, bevor den Bewohnern auch wirklich klar ist, dass sie nun ins Haus gehören.

Insgesamt 64 Mitarbeiter bilden das Team des 2002 eröffneten Heims, 37 von ihnen betreuen die Behinderten im Wohnheim. Daneben gibt es noch einen auch räumlich getrennten Förderbereich. Hier trifft man sich im Morgenkreis, werden den Fähigkeiten entsprechende Bewegungs- und Beschäftigungsangebote gemacht.

Weil das Personal fehlt, fällt diese Förderung derzeit weg, bedauert die Heimleiterin. Entsprechend herausgefordert sind jene, die im Wohnheim weiterhin Dienst tun, und das seit Sonntag unter Vollschutz und in personell ausgedünnten Acht-Stunden-Schichten. Ganzkörperanzug, Handschuhe, eine FFP-2-Maske: „Das bringt natürlich auch für die Bewohner zusätzlich Stress.“ Wichtiger denn je ist das gesprochene Wort, das „Reden“ mit den Augen.



„Man ist wirklich sehr geschafft nach der Arbeit“, sagt Dagmar Höppner – und schiebt sogleich ein Aber nach: „Unsere Motivation ist, dass die Bewohner durch diese schwierige Zeit kommen.“

Der Dienstplan für Dezember ist obsolet, geplant wird von einem Tag auf den anderen. Denn wer von den Mitarbeitern Symptome zeigt, wird heim geschickt. „Wir hoffen, dass bis zum 16. Dezember Ruhe einkehrt, die Bewohner wenigstens etwas Weihnachten haben“, meint die Lebenshilfe-Chefin.