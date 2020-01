Weimarer kandidiert als neuer Chef des Thüringer Feuerwehrverbandes

Beim Landesfeuerwehrverband stehen die Zeichen auf Zukunft. Den Delegiertentag im April vor Augen haben sich Vertreter des Vorstandes und der Kreisverbände bei einer Klausurtagung miteinander auseinandergesetzt – eine Debatte, die je nach Sichtweise als „konstruktiv“ oder „emotional“ bewertet wird. Zumindest aber soll sie die Wogen, die seit Ende des vergangenen Jahres den Verband aufwühlen, ein wenig geglättet haben.

Auch, weil jetzt Klarheit darüber herrscht, wer den scheidenden Verbandsvorsitzenden Lars Oschmann beerben könnte. „Ja, ich kandidiere“, sagt der Weimarer Karsten Utterodt, Vize des Stadtfeuerwehrverbandes in Weimar und langjähriges Mitglied im Landesvorstand.

Sein Name war schon unmittelbar nach Bewerbungsschluss gehandelt worden. Bis 10. Januar hatten Kreisverbände die Gelegenheit, Kandidaten für das Präsidentenamt vorzuschlagen. Dreimal wurde Utterodts Name notiert, der sich der Herausforderung stellen will. „In einer schwierigen Zeit“, wie er im Gespräch mit dieser Zeitung die Lage selbst einschätzt.

Utterodt will „mehr Transparenz und Offenheit“

Deshalb stehen für ihn „mehr Transparenz und Offenheit“ auf der Prioritätenliste, sollte er im April zum Verbandsvorsitzenden gewählt werden. Die Chancen dafür stehen gut, denn ein Gegenkandidat wurde nicht benannt und die Vorschlagsfrist ist verstrichen.

Kandidatinnen oder Kandidaten für die anderen neu zu wählenden Vorstandsposten gibt es ebenfalls, abgesehen vom Pressesprecher – das Amt ist nach Utterodts Entscheidung zur Kandidatur für den Vorsitz nun vakant. Denn bisher hatte der Weimarer den Posten inne. Einzig für den Posten des zweiten Stellvertreters deutet sich aktuell eine wirkliche Wahl an – denn hier gibt es aus den Kreisverbänden zwei Vorschläge. Über den Vorschlag für den „Beisitzer Facharbeit“ muss hingegen die Wahlkommission befinden, weil der Vorgeschlagene kein ordentliches Verbandsmitglied ist.

Neben allerhand Personalien geht es aber auch darum, die Satzung des Verbandes zu überarbeiten. Die Debatte darüber ist entbrannt, seit Noch-Verbandschef Oschmann in die Kritik geraten war. Der hatte, als Listenkandidat für die CDU zur Landtagswahl, wenige Tage vor dem Urnengang im Oktober 2019 in einem Brief den SPD-Innenminister kritisiert.

Oschmann räumt Fehler ein

An der Basis kam das nicht gut an. Es wurde Oschmann vorgeworfen, er nutze sein Feuerwehramt, um damit politische Interessen zu verfolgen. Der Anwalt selbst hat sich dazu bisher nicht öffentlich erklärt, soll aber in einer noch im vergangenen Jahr einberufenen Krisensitzung Fehler eingestanden haben.

Wie weit die Debatte über eine Reform der Verbandssatzung ist, dazu lässt sich der Verband aktuell noch nicht ein. „Zum Umgang mit Politikern und Parteien vor Wahlen wurde eine Empfehlung vorgestellt und diskutiert“, sagt deshalb Karsten Utterodt. Dieser sei aber den Mitgliedern zunächst zur Überarbeitung zur Verfügung gestellt worden.

Von der Basis – zum Beispiel von Kreisfeuerwehrverbänden aus Gotha und dem Eichsfeld – waren Vorschläge zu einer Beschränkung der Amtszeit für Vorstände ins Spiel gebracht worden. Allerdings werden diesem Vorhaben nur geringe Chancen eingeräumt, heißt es aus Feuerwehrkreisen.