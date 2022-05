Auf hochsommerliche Temperaturen folgen Gewitter und Starkregen

In Thüringen kann es nach hochsommerlichen Temperaturen am Freitag zu Gewittern mit Starkregen kommen. (Symbolfoto)

Erfurt. Auf das hochsommerliche Wetter am Donnerstag folgen schwere Gewitter und Starkregen am Freitag in Thüringen.

In Thüringen ist nach hochsommerlichem Wetter am Donnerstag mit schweren Gewittern und Starkregen am Freitag zu rechnen. Wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte, gibt es am Donnerstag tagsüber noch viel Sonnenschein bei Höchstwerten von bis zu 32 Grad. Später gerät der Freistaat zunehmend in den Einfluss eines Gewittertiefs, das über Deutschland hinwegzieht.

Laut DWD ist die Wahrscheinlichkeit von Schauern und schweren Gewittern im Freistaat am Donnerstagabend noch gering. Am Freitag sei dann jedoch verbreitet mit vielen Schauern, lokal auch mit schweren Gewittern und Starkregen zu rechnen. Dabei können bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. In Verbindung mit den Gewittern werden ebenfalls schwere Sturmböen erwartet.

Luft kühlt sich nach Gewittern ab

Am Samstag beherrschen Wolken den Himmel über Thüringen. Zeitweise scheint die Sonne, vereinzelt kann es Schauer geben. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen maximal 22 Grad. Der Sonntag zeigt sich laut DWD-Meteorologen teils heiter, teils wolkig, und nur vereinzelt gehen Regenschauer nieder. Die Tageshöchsttemperaturen pendeln sich zwischen 20 bis 22 Grad ein.