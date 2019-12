Am Wochenende ziehen immer wieder Schauer über Thüringen. Hier: Eine Regenfront zieht über den Landkreis Gotha, in diesem Fall über Werningsleben.

Leipzig/Erfurt. Am Wochenende wird das Wetter in Thüringen ungemütlich werden.

Das Wochenend-Wetter bringt Regen und milde Temperaturen

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilt, ziehen ab Samstag dichte Wolken am Himmel auf, die bis zum Start der neuen Woche in Thüringen bleiben werden.

Die Wetterexperten erwarten gelegentliche Schauer, die zwischendurch von längeren trockenen Abschnitten unterbrochen werden. Die Höchsttemperaturen klettern dabei auf bis zu 10 Grad.

Für den Sonntag kündigten die Meteorologen dann überall „Regen und Schauer“ an. Mit bis zu 11 Grad bleibt es dann auch weiterhin sehr mild.

Auch die neue Woche beginnt im Freistaat mit Regenschauern.