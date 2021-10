Deutscher Wetterdienst warnt vor Orkanböen in Thüringen

In Thüringen wird es in den kommenden Tagen sehr stürmisch. (Symbolbild)

Leipzig/Erfurt. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturm "Ignatz", der sich auch über Thüringen hinwegbewegen wird. Vereinzelt sind sogar Orkanböen möglich.

Nachdem der Mittwoch mit bis zu 20 Grad der wärmste Tag der Woche sein wird, rechnen die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) ab Donnerstagnacht in Thüringen verbreitet mit Windböen, im Bergland sogar Sturmböen. Darunter mischen sich gelegentlich schauerartiger Regen, später auch einzelne Gewitter mit schweren Sturmböen. Die Temperaturen sinken dann stellenweise um bis zu 5 Grad. Der DWD warnt deshalb vor stürmischen Böen, die im Bergland zu Sturmböen und in Kamm- und Gipfellagen sogar zu schweren Sturmböen werden können (Einzelheiten am Ende des Artikels).

Ab Donnerstag auch orkanartige Böen

Am Donnerstag ist der Himmel über dem Freistaat wechselnd bis stark bewölkt, zeitweise regnet es in Schauern, örtlich entladen sich Gewitter mit orkanartigen Böen. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf maximal 18 Grad. Der Wind weht zunächst frisch bis stark aus Südwest. Vereinzelt entwickeln sich schwere Sturmböen, die in Hochlagen auch orkanartig ausfallen können. Die Temperaturen sinken dann örtlich auf 2 Grad. In der Nacht zum Freitag ziehen die Schauer allmählich weiter. Im Bergland sind weiterhin Sturmböen möglich.

Sonntagnacht Bodenfrost möglich

Am Freitag wird es wechselnd bis stark bewölkt sein, zeitweise fällt schauerartiger Regen vom Himmel. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen dann nur noch maximal 12 Grad. Der Wind weht weiterhin lebhaft aus Südwest, vereinzelt entwickeln sich wieder starke bis stürmische Böen. In der Nacht zum Samstag weht der Wind nur noch mäßig aus westlichen Richtungen.

Der Himmel ist am Samstag wolkig bis stark bewölkt, es bleibt meist niederschlagsfrei. Der Wind weht bei Höchsttemperaturen von 13 Grad nur noch schwach bis mäßig aus Südwest. In der Nacht zum Sonntag kann sich örtlich in Bodennähe leichter Frost bilden.

Hier die von der amtlichen DWD-Wetterwarnung (Stufe 3 von 4) betroffenen Regionen: