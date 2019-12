Grüne Weihnachten im Thüringer Flachland

Frühlingshafte, zweistellige Temperaturen werden am heutigen Dienstag in Thüringen erwartet. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Leipzig können diese beispielsweise in Erfurt und Jena „bis auf 14, 15 Grad“ steigen. Wie Meteorologe Florian Engelmann informiert, wird die gesamte Woche „mild verlaufen – von Winter keine Spur.“ Der Dezember ist nach jetzigem Stand im Freistaat „über zwei Grad zu warm.“ Ab dem vierten Advent wäre aber zumindest in den Höhen des Thüringer Waldes wieder Schneefall möglich, in den Niederungen bliebe es bei deutlichen Pluswerten.

Das sei auch der Trend für die Feiertage: Im Flachland, so Engelmann, würde Weihnachten grün ausfallen. Dagegen wäre für die Kammlagen des Mittelgebirges die Hoffnung auf eine geschlossene Schneedecke noch realistisch. Zumal dort nächste Woche Temperaturen nahe des Gefrierpunktes dominieren. Entscheidend für Niederschläge wäre, „ob wir uns auf der Vorder - oder Rückseite eines Tiefs befinden“, blickt Engelmann voraus.

Ungewöhnlich seien die jetzige Wetterlage und die Aussichten allerdings nicht. Am 24. Dezember und in den Folgetagen schneit es eher selten, das beweisen die Aufzeichnungen des Wetterdienstes. Die letzten fast flächendeckenden weißen Weihnachten erlebten die Menschen 2010. In Erfurt gab es seit 1980 jedoch immerhin 16 Mal an einem der drei Festtage, also an Heiligabend sowie am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, mindestens einen Zentimeter Schnee.

Wer in diesem Jahr sicher eine weiße Pracht zu den Feiertagen erleben will, der muss Thüringen verlassen. Denn nur in den Bergkämmen der Mittelgebirge und in den Alpen ist diese fast garantiert. So hat es auf der Zugspitze seit 1880 immer weiße Weihnachten gegeben. Deutschlandweit ist der Dezember laut DWD-Statistik aber um 1,7 Grad wärmer geworden. Das wirkt sich auch auf die Schneewahrscheinlichkeit zu Weihnachten in Thüringen aus.

Und danach? Da wäre eine Prognose derzeit zu früh, sagt Florian Engelmann. „Doch ein stabiler Winter ist aktuell nicht in Sicht.“