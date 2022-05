Kräftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel in Thüringen erwartet

Erfurt/Leipzig. In Thüringen werden zu Wochenbeginn kräftige Gewitter erwartet. Laut Deutschem Wetterdienst kann es örtlich zu Unwettern mit Starkregen und Hagel kommen. Das ist die Vorhersage.

Nach einem sonnigen Sonntag mit Temperaturen bis zu 26 Grad werden laut Deutschem Wetterdienst am Wochenanfang örtlich kräftige Gewitter mit teils unwetterartigem Starkregen, kleinkörnigem Hagel und Sturmböen erwartet.

Nach sonnigem Tagesbeginn wird es am Montag zunehmend stark bewölkt. Am Nachmittag ziehen bei Temperaturen bis zu 28 Grad von Südwesten starke Gewitter mit Starkregen um 20 l/qm und Hagelschauern auf. Die Sturmböen können der Vorhersage zufolge Windgeschwindigkeiten bis zu 80 km/h erreichen. Die Unwetter ziehen in der Nacht zum Dienstag nach Nordosten ab.

Am Dienstag bleibt es wolkig mit vereinzelten Regenschauern. Das Gewitterrisiko bleibt gering. Die Höchsttemperaturen erreichen bis zu 23 Grad. Es ist schwach windig.

Der Mittwoch wird heiter bis sonnig bei Höchsttemperaturen bis zu 26 Grad.