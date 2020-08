Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sonniges Wochenende steht bevor - bis zu 36 Grad in Thüringen

Die Menschen in Thüringen erwartet am Wochenende hochsommerliches Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte, wird am Himmel kaum eine Wolke zu sehen sein.

Die Temperaturen steigen am Samstag auf Werte von 32 bis 36 Grad, im Bergland bis zu 31 Grad. In der Nacht kühlt es sich auf 19 bis 15 Grad ab. Wegen der anhaltenden Trockenheit steigt die Waldbrandgefahr.

Am Sonntag werden ähnliche Temperaturen erwartet. Am Nachmittag sind Hitzegewitter möglich.

Lesen Sie auch

Weit über 30 Grad in Thüringen - Flüsse drohen schon jetzt auszutrocknen

Wie der Körper auf Hitze reagiert und wie man ihn schützt

Große Freibad-Karte für Thüringen: Hier kann geplanscht werden