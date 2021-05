Temperaturen bis 26 Grad: Thüringen vor frühsommerlichen Wochenende

In der Fauna sind die Frühlingsboten in Thüringen schon lange da. Jetzt zieht auch das Wetter nach.

Erfurt. Laut dem Deutschen Wetterdienst wird das Wetter in Thüringen zum Wochenende deutlich besser. Vor allem am Sonntag soll es sogar frühsommerlich werden.

Der Frühling hat sich in Thüringen bisher noch nicht von seiner besten Seite gezeigt. Laut den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist aber Besserung in Sicht und am Wochenende soll es sogar endlich frühsommerlich warm werden.

Bis dahin sind jedoch noch zwei Tage Geduld gefragt. So soll es am Freitag noch einmal Schauer und Gewitter geben, wobei es die Temperaturen wohl nicht über 12 Grad schaffen werden. Am Samstag wird es dann mit Höchsttemperaturen bis 16 Grad etwas wärmer und auch die Regenwahrscheinlichkeit nimmt ab.

Am Sonntag wird es dann frühsommerlich. Bei viel Sonne sollen die Temperaturen laut DWD bis 26 Grad steigen. Am Montag zeige sich das Wetter ähnlich, wobei dann schon wieder ein Regengebiet nach Thüringen ziehe und auch die Temperaturen im Wochenverlauf wieder etwas sinken.