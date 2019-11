Am Wochenende Wetterumschwung in Thüringen

Nachdem in Thüringen nach und nach die Weihnachtsmärkte eröffnen, lädt das Wetter momentan noch nicht so richtig zu einem Besuch ein. Bis zum Freitag herrschen in Thüringen zwar milde Temperaturen, die am Donnerstag bis 13 Grad steigen können. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) geht das milde Wetter jedoch auch mit Regen und viel Wind einher, der in den Kammlagen des Thüringer Waldes auch stürmisch werden kann.

Zum Wochenende gibt es jedoch einen Wetterumschwung. „Dann kommt eine Kaltfront, die deutlich kühlere Luft in den Freistaat bringt“, erklärt Ralph-Christian Mendelsohn vom DWD. So liegen die Höchsttemperaturen am Samstag nur noch bei null bis vier Grad und in der Nacht fallen die Temperaturen bis auf -5 Grad.

Da die Kaltfront sehr trockene Luftmassen bringe, seien die Chancen auf Schnee eher gering. „Vielleicht mal ein vorsichtiger Schauer und das am ehesten im Bergland“, so Mendelsohn. Durch überfrierende Nässe kann es aber glatt auf den Straßen werden.

Die Chance, dass Schnee bis ins Tiefland fällt, bestehe erst in der Nacht vom Sonntag zum Montag. „Dann aber nur in ganz geringen Mengen, so dass es keine weiße Pracht geben wird“, schildert der Wetterexperte.

Wie sich das Wetter zum Jahresende entwickeln wird, könne man derzeit noch nicht sagen. „Ob es weiße Weihnachten geben wird, kann man zum jetzigen Zeitpunkt nur raten“, erklärt Mendelsohn. Vier Wochen vor dem Fest können die Meteorologen nur auf statistische Werte aus den letzten Jahren zurückgreifen. Und die besagen, dass die Chance auf weiße Weihnachten in Thüringen bei 25 Prozent liegt.

