Der Samstag wird in Thüringen laut DWD weitestgehend regenfrei und heiter, bei Temperaturen bis zu 28 Grad.

Erfurt. Am Mittwoch wird das Wetter in Thüringen ungemütlich. Laut dem Deutschen Wetterdienst gibt es aber beste Aussichten für das Wochenende.

Durchwachsenes Wetter in Thüringen klärt zum Wochenende auf

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Durchwachsenes Wetter in Thüringen klärt zum Wochenende auf

Für Thüringen wird am Mittwoch eine durchwachsene Wetterlage erwartet. Während der Vormittag vor allen Dingen im Süden des Landes sonnig wird, gibt es am Nachmittag lokale Regenschauer und Gewitter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte.

Örtlich sei auch mit starkem Regen und Sturmböen zu rechnen. Die Temperaturen bewegen sich laut DWD zwischen Höchstwerten von 24 bis 29 Grad. Auch die Nacht wird demnach regnerisch.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Donnerstag gebe es zwar noch viele Wolken, aber auch zeitweise Sonne mit Höchsttemperaturen zwischen 23 und 26 Grad. Im Bergland und in Südthüringen sei noch mit Schauern und vereinzelten Gewittern zu rechnen.

In der Nacht zu Freitag lasse der Regen nach. Für Freitag rechnen die Wetterexperten mit vielen Wolken, aber weniger Regen und Höchsttemperaturen zwischen 21 und 24 Grad. Samstag wird laut DWD weitestgehend regenfrei und heiter, bei Temperaturen bis zu 28 Grad.