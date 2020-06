Ab Mittwoch werden in Thüringen zahlreiche Gewitter erwartet. (Archivfoto)

Erfurt. Das sommerliche Wetter in Thüringen wird am Mittwoch erst mal ein Ende haben. Laut dem DWD gibt es dann viel Regen und die Temperaturen sinken deutlich unter die 20-Grad-Marke.

Gewitter beenden Sommerwetter in Thüringen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gewitter beenden Sommerwetter in Thüringen

Nachdem der Juni in Thüringen sommerlich startete, hat das schöne Wetter am Mittwoch schon wieder ein Ende. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kann man am Dienstag noch mal die Sonne genießen. Demnach gebe es nur wenige Quellwolken und die Temperaturen steigen bis auf 27 Grad.

Am Mittwoch ziehen dann einige Schauer und Gewitter nach Thüringen und die Höchsttemperaturen liegen wieder bei 27 Grad. Am Donnerstag werden dann für nachmittags und abends teils heftige Schauer und Gewitter erwartet, die dann auch eine deutliche Abkühlung mit sich bringen.

So prognostiziert der DWD für Freitag nur noch Höchsttemperaturen von 13 bis 16 Grad. Dazu gebe es wiederholt Schauer.

Zumindest die Natur wird es freuen, dass die Langzeitprognose des DWD auch für die folgenden Tage viel Niederschlag in Aussicht stellt. Die Temperaturen sollen dann aber langsam wieder steigen.