Die Wachsenburg ragt über dichtem Nebel hervor. Ein Vogel (rechts unten) scheint darauf zuzufliegen. Der Nebel bleibt noch bis Mittwochabend in Thüringen.

Leipzig/Erfurt. Das Wetter in Thüringen wird bis zum Wochenende von dem Hochdruckgebiet „Sarena“ beeinflusst.

Hoch „Sarena“ nimmt Einfluss auf das Wetter in Thüringen

Das Hoch sorgt in Thüringen am Dienstag und Mittwoch für milde Temperaturen zwischen 4 bis 9 Grad, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig sagte. Bis zum Mittwoch bleibt es aber größtenteils bewölkt.

Erst in der Nacht zum Donnerstag lösen sich die Wolken über dem Freistaat auf. Der klare Himmel sorgt dann für Temperaturen unterhalb von 0 Grad.

Am Donnerstagmorgen heißt es dann laut DWD: Scheiben freikratzen. Wenn sich der Nebel aufgelöst hat, klettern die Temperaturen in Thüringen auf maximal 8 Grad.