Weiterhin Starkregen möglich – Feucht-warme Luft bleibt in Thüringen

Erfurt. Feucht-warme Luftmassen bestimmen weiter das Wetter in Thüringen. Deswegen kommt es auch in den kommenden Tagen immer wieder zu heftigen Gewittern mit Starkregen.

Am Donnerstagmittag kann es in Thüringen bis in die Nacht hinein einzelne, teils kräftige Gewitter mit Starkregen (25 Liter pro Quadratmeter) innerhalb einer Stunde kommen, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mit. Dabei kann auch Hagel vom Himmel fallen. Der Wind kann dann örtlich auch wieder in Sturmböen (75 km/h) über den Freistaat wehen. Besonders brenzlig: Örtlich kann es innerhalb einer Stunde bis zu 40 Liter pro Quadratmeter regnen.

Am Donnerstag ist der Himmel zunächst heiter, teils stark bewölkt und zunächst bleibt es meist niederschlagsfrei. Allerdings entwickeln sich in den Mittagsstunden laut DWD-Angaben im Bergland erste Schauer und Gewitter. Örtlich werden dann wieder Starkregen, Hagel und Sturmböen erwartet. Am Nachmittag breitet sich dieses Gebiet dann bis ins Tiefland aus.

Unwetter-Ticker für Thüringen: Campingplatz evakuiert, Märchenwald stark beschädigt, Schlammlawine

In der Nacht zum Freitag bleibt der Himmel stark bewölkt, örtlich fällt schauerartiger Regen. Tagsüber ist es in Thüringen nach Angaben der DWD-Meteorologen zunächst wechselnd bewölkt. Im weiteren Verlauf bilden sich aber erneut einzelne Schauer und teils kräftige Gewitter. Die Temperaturen steigen dann auf maximal 26 Grad an.

Die Nacht zum Samstag ist überall stark bewölkt, örtlich kann es etwas Regen geben. Am Samstag ist der Himmel über Thüringen stark bewölkt und anfangs bleibt es niederschlagsfrei. Ab der zweiten Tageshälfte ziehen dann aber wieder von Nordosten her Schauer und Gewitter auf. Das Thermometer klettert auf maximal 28 Grad.

In der Nacht zum Sonntag wechseln sich Wolken und Sterne am Himmel über Thüringen ab. Der Tag beginnt heiter bis wolkig, Regen fällt dann keiner mehr. Bei den Temperaturen werden maximal 27 Grad erwartet.

