Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wie eine Gothaer Abiturientin ein Leben rettete

Im Juni dieses Jahres war es soweit. In Dessau hat die 19-jährige Gothaerin Sarah Michelle Bergmann erstmals Stammzellen gespendet. Mehrere Wochen lagen zwischen der ersten Blutentnahme beim Hausarzt für die Typisierung als Spenderin und schließlich der Nachricht, dass sie spenden darf. Die Zeit sei geprägt gewesen von Ungewissheit und Zweifeln, ob es geklappt hat. Sie sei überrascht und überwältigt davon, dass sie als Spender in Frage kommt. „Es war das erste Mal überhaupt für mich, dass ich in irgendeiner Form gespendet und meine Angst vor Nadeln überwunden habe. Es macht mich glücklich zu wissen, dass ich einem Menschen das Leben retten konnte“, sagt sie.