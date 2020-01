Jenaer Forscher können berührungslos den Sauerstoffgehalt messen

Mit neuen Lichttechnologien sind Jenaer Forscher seit gestern auf der Consumer Electronic Show (CES) in Las Vegas präsent.

„Diese Messe hat für uns eine große Bedeutung, wir sind bereits zum wiederholten Mal auf der Leistungsschau der Elektronikbranche vertreten“, bestätigte Annika Höft vom Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik (IOF) in Jena auf Anfrage.

Drei Wissenschaftler des Instituts stellen die Neuentwicklungen vor und beantworten Fragen. Die Jenaer präsentieren unter anderem ein dreidimensionales Bildgebungsverfahren für das Gesundheitswesen oder die Sicherheitsbranche.

Gemeinsam mit Experten der Friedrich-Schiller-Universität haben die Fraunhofer-Forscher ein Kamerasystem entwickelt, welches variabel für den Einsatz bei Sicherheitsdiensten oder in Kliniken nutzbar ist. Während es für die indus-trielle Anwendung als robustes 3-D-Bildgebungsverfahren angelegt wurde, kann es mit zusätzlichen Multispektralkameras die Vitalparameter von Neugeborenen überwachen.

An dieser Entwicklung war laut Annika Höft der Doktorand Jan Sperrhake von der Friedrich-Schiller-Universität Jena maßgeblich beteiligt, der auch auf der Messe in Las Vegas präsent ist.

Vor allem die große Empfindlichkeit des menschlichen Auges für die intensive Beleuchtung bei dreidimensionaler Messung stellte eine Herausforderung für die Wissenschaftler dar. Daher muss das während des Messprozesses emittierte, strukturierte Licht für das menschliche Auge harmlos und idealerweise unsichtbar sein. Zur Augensicherheit erfolgen Beleuchtung und Bildaufnahme im neuen System in einem für die Netzhaut des menschlichen Auges unschädlichem kurzwelligen Infrarotbereich.

Ein vielversprechendes Feld für optische Messungen sehen die Jenaer Wissenschaftler in der Fernerkundung von Vitalparametern wie Pulsfrequenz, Atmung oder Sauerstoffgehalt im Blut. Ab Februar soll das in einem Krankenhaus mit Neugeborenen getestet werden. Dort könnte die Fernerkundung von Vitalparametern die Patienten von schmerzhaften Klebesensoren befreien.

Vorgestellt wird von den Forschern des IOF-Institutes in Las Vegas zudem der Prototyp eines neuen Autoscheinwerfers. Die darin eingesetzte Mikrooptik ermögliche es, das Licht optimal in Fahrtrichtung zu bündeln.

In Verbindung mit der Fahrzeugsensorik kann man dadurch das Blenden entgegenkommender Autofahrer verhindern.

Bis zum Freitag, 10. Januar, sind die Jenaer Wissenschaftler auf der Elektronikmesse am Stand in der Halle 1 anzutreffen.

Bei der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen in Erfurt war außer dem Jenaer Fraunhofer Institut kein weiterer Aussteller aus dem Freistaat bekannt, der sich in diesem Jahr an der CES beteiligt.