Wissenschaftler bitten 300.000 Thüringer um Auskunft

Mit diesem Brief laden die Universitätskliniken aus Jena und Halle (Saale) zur Teilnahme an einer Studie zu Gesundheit und Lebensqualität in Thüringen ein. „Populationsbasierte Kohortenstudie“ klingt dabei nicht sehr einladend, bedeutet aber letztlich nur, dass die Teilnehmer aus der ganzen Bevölkerung kommen und nicht aus speziellen Gruppen, etwa Patienten aus den Uni-Kliniken...

Erfurt. 300.000 Thüringer sind zu einer bundesweiten Studie zur Gesundheitsforschung eingeladen worden. Der Datenschutz soll gewahrt bleiben.

Rund 300.000 Thüringer haben in den vergangenen Tagen Post vom Universitätsklinikum Jena bekommen. Sie wurden gebeten, an einer bundesweiten Studie der Martin-Luther-Universität Halle (Saale) zur Gesundheitsforschung teilzunehmen – den Thüringer Teil haben die Wissenschaftler aus Jena übernommen. Die zufällig ausgewählten Adressen kamen – proportional zur jeweiligen Bevölkerungszahl – von den Einwohnermeldeämtern. Das Bundesmeldegesetz, so heißt es in dem Schreiben, sieht vor, dass die Meldebehörde einer anderen öffentlichen Stelle Daten übermitteln darf, soweit dies zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben erforderlich ist. Die Studie, versichern die Wissenschaftler, erfüllt als Forschungsvorhaben der Universitätsmedizin Halle diese Voraussetzungen.

Der Thüringer Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ist das Verfahren bekannt. „Die gewählte Verfahrensweise ist in der wissenschaftlichen Forschung üblich und zulässig“, erklärt Lutz Hasse.

Wer an der Studie teilnehmen möchte, braucht einen Internet-Zugang und eine eigene E-Mail-Adresse. „Der Vorteil einer Online-Studie ist, dass wir viel schneller auf aktuelle Entwicklungen reagieren und die Fragebögen interaktiver gestalten können“, so André Scherag, Direktor des Instituts für Medizinische Statistik, Informatik und Datenwissenschaften in Jena. „Wir wollen wissen, was Bürger bewegt.“

Die Studie läuft in Etappen ab, die Fragen werden nach und nach zu bestimmten Themen freigeschaltet. Die Teilnehmer können immer wieder neu entscheiden, ob sie die Fragen beantworten wollen – oder nicht. Im aktuellen Block geht es neben persönlichen, aber anonymen Fragen wie Familienstand oder Bildungsstatus um die Corona-Zeit, etwa, wie die Einschränkungen und Maßnahmen während der Pandemie wahrgenommen wurden. Künftig soll es auch um die Lebensqualität in Thüringen und die psychische Gesundheit der Befragten gehen.